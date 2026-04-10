將誠涉排放汙水汙染基隆河 基市府撤證重罰2214.6萬

基隆市將誠公司涉嫌排放汙水，危及十萬自來水用戶健康，市府祭出重罰、撤證處分。基市府也與自來水公司及水利署建立聯合巡查機制，針對基隆河沿線進行定期與不定期巡查，每周巡查次數達二十八次以上，全面防堵汙染源流入取水口。

基隆地檢署查出具乙級廢棄物清除許可證的將誠公司，涉嫌非法私設廢油廢棄物處理工廠，並將含油汙廢水排入基隆河，導致十萬自來水用戶受影響，除依違反廢棄物清理法、水汙染防治法起訴游姓業者等九人。另與將誠有業務往來三家公司共十九人，也被起訴涉嫌違反廢清法。

基隆市環保局代理水質及土壤防治科科長的主秘許何誠說，將依違反水汙法裁罰將誠公司二千萬元，依違反廢清法裁罰一百七十四萬六千元，依違反空汙法裁罰四十萬元，合計二千二百一十四萬六千元。將誠公司違規情節重大，環保局也將撤除乙級廢棄物清除許可證。

基隆市長謝國樑強調，這次裁罰是對長期不肖業者連續違規行為的整頓處理，市府立場明確，就是依法從重處理絕不寬貸。

工務處長簡翊哲表示，已與自來水公司第一區管理處、水利署第十河川分署建立聯合巡查機制，針對基隆河沿線進行定期與不定期巡查，每周巡查達二十八次以上，全面防堵汙染源流入取水口，今年特別編列一百萬元對轄內五處淨水場進行三十次水質抽檢，透過多層次監測與稽查機制，強化水質安全防線。