聽新聞
0:00 / 0:00
將誠涉排放汙水汙染基隆河 基市府撤證重罰2214.6萬
基隆市將誠公司涉嫌排放汙水，危及十萬自來水用戶健康，市府祭出重罰、撤證處分。基市府也與自來水公司及水利署建立聯合巡查機制，針對基隆河沿線進行定期與不定期巡查，每周巡查次數達二十八次以上，全面防堵汙染源流入取水口。
基隆地檢署查出具乙級廢棄物清除許可證的將誠公司，涉嫌非法私設廢油廢棄物處理工廠，並將含油汙廢水排入基隆河，導致十萬自來水用戶受影響，除依違反廢棄物清理法、水汙染防治法起訴游姓業者等九人。另與將誠有業務往來三家公司共十九人，也被起訴涉嫌違反廢清法。
基隆市環保局代理水質及土壤防治科科長的主秘許何誠說，將依違反水汙法裁罰將誠公司二千萬元，依違反廢清法裁罰一百七十四萬六千元，依違反空汙法裁罰四十萬元，合計二千二百一十四萬六千元。將誠公司違規情節重大，環保局也將撤除乙級廢棄物清除許可證。
基隆市長謝國樑強調，這次裁罰是對長期不肖業者連續違規行為的整頓處理，市府立場明確，就是依法從重處理絕不寬貸。
工務處長簡翊哲表示，已與自來水公司第一區管理處、水利署第十河川分署建立聯合巡查機制，針對基隆河沿線進行定期與不定期巡查，每周巡查達二十八次以上，全面防堵汙染源流入取水口，今年特別編列一百萬元對轄內五處淨水場進行三十次水質抽檢，透過多層次監測與稽查機制，強化水質安全防線。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。