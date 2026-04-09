基捷八堵站址居民盼提高聯開容積率 市府：已優於其他捷運機廠

基隆捷運都市計畫公展說明會最後一場昨晚舉辦，全案進入基隆市都委會審議程序，審核過關再送內政部核定。八堵站址周邊因要設機廠，聯開容積率無法提升，居民有怨言。市府今天說，380%容積率已優於其他捷運機廠及都市更新上限，後續將依都市計畫委員會審議決定。

基捷運第1階段（南港至八堵）全長15.9公里，從八堵往南分設SB22站（八堵）、SB21站（七堵）、SB20站（六堵）、SB19站（百福）、SB18站（五堵），路線段與車站站體大多使用道路上方，昨晚在八中社區舉辦最後一場都計變更公展說明會。

基隆市議員鄭文婷說，有八中社區居民不滿聯開區域範圍容積率僅380%，癥結在八堵站增設機廠。因為基隆市長謝國樑同意讓汐止民生線捷運的機廠設在八堵，才會造成目前的困境，質疑市府不應片面犧牲基隆市民的權益。

基隆市議員陳冠羽表示，目前的規畫方案過度偏重開發量體，缺乏公共設施與整體發展策略，這樣的捷運，真的能帶動暖暖發展嗎？未來八堵捷運站主要為1、2樓機廠、大型平台與高樓建築，暖暖需要的生活機能與公共設施在哪？

陳冠羽認為，八堵捷運聯開案中，基市府幾乎沒有角色。市府未透過土地或制度參與開發，不僅沒有分回資源，也無法主導公共設施配置。如果還要從既有分配中爭取公共空間，等同壓縮地主與投資人權益，只會讓開發更難推動。

市府說，基隆捷運為重大建設，八堵機廠規畫經中央核定，兼顧營運需求與居民權益，八中社區將透過捷運共構設施改善交通並促進發展。目前規畫的容積率380%，已優於其他捷運機廠及都市更新上限，後續將依都市計畫委員會審議決定。