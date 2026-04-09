快訊

美股早盤／聚焦美伊能否維持停火 3大指數激情後小跌、油價重返百美元

聽新聞
0:00 / 0:00

基捷八堵站址居民盼提高聯開容積率 市府：已優於其他捷運機廠

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆捷運都市計畫公展說明會最後一場昨晚舉辦，八堵站預定地所在地八中社區居民爭取提高聯開容積率。圖／翻攝自Google Maps
基隆捷運都市計畫公展說明會最後一場昨晚舉辦，八堵站預定地所在地八中社區居民爭取提高聯開容積率。圖／翻攝自Google Maps

基隆捷運都市計畫公展說明會最後一場昨晚舉辦，全案進入基隆市都委會審議程序，審核過關再送內政部核定。八堵站址周邊因要設機廠，聯開容積率無法提升，居民有怨言。市府今天說，380%容積率已優於其他捷運機廠及都市更新上限，後續將依都市計畫委員會審議決定。

基捷運第1階段（南港至八堵）全長15.9公里，從八堵往南分設SB22站（八堵）、SB21站（七堵）、SB20站（六堵）、SB19站（百福）、SB18站（五堵），路線段與車站站體大多使用道路上方，昨晚在八中社區舉辦最後一場都計變更公展說明會。

基隆市議員鄭文婷說，有八中社區居民不滿聯開區域範圍容積率僅380%，癥結在八堵站增設機廠。因為基隆市長謝國樑同意讓汐止民生線捷運的機廠設在八堵，才會造成目前的困境，質疑市府不應片面犧牲基隆市民的權益。

基隆市議員陳冠羽表示，目前的規畫方案過度偏重開發量體，缺乏公共設施與整體發展策略，這樣的捷運，真的能帶動暖暖發展嗎？未來八堵捷運站主要為1、2樓機廠、大型平台與高樓建築，暖暖需要的生活機能與公共設施在哪？

陳冠羽認為，八堵捷運聯開案中，基市府幾乎沒有角色。市府未透過土地或制度參與開發，不僅沒有分回資源，也無法主導公共設施配置。如果還要從既有分配中爭取公共空間，等同壓縮地主與投資人權益，只會讓開發更難推動。

市府說，基隆捷運為重大建設，八堵機廠規畫經中央核定，兼顧營運需求與居民權益，八中社區將透過捷運共構設施改善交通並促進發展。目前規畫的容積率380%，已優於其他捷運機廠及都市更新上限，後續將依都市計畫委員會審議決定。

基隆捷運 謝國樑

延伸閱讀

李四川曾允諾北市研議住三調高基準容積率 蔣萬安答詢曝進度

中石化喊賣京華城 數百億消極處理？北市都發局：買家詢問才告知有爭議

亡羊補牢！基市府和水公司、水利署建立聯防機制 防汙染源流入取水口

協調近200名地主！台南學甲大灣農村重劃 將添住宅、增設防洪

相關新聞

基捷八堵站址居民盼提高聯開容積率 市府：已優於其他捷運機廠

基隆捷運都市計畫公展說明會最後一場昨晚舉辦，全案進入基隆市都委會審議程序，審核過關再送內政部核定。八堵站址周邊因要設機廠，聯開容積率無法提升，居民有怨言。市府今天說，380%容積率已優於其他捷運機廠及都市更新上限，後續將依都市計畫委員會審議決定。

行政院核定補助蘇澳災民裝防水閘板 最高4.7萬、預計4500戶受惠

去年1111鳳凰颱風造成宜蘭蘇澳地區嚴重水患，災後核定「蘇澳溪分洪道」工程尚未完成，今年若秋颱再犯，如何是好？行政院今天拍板核定「宜蘭縣防水閘門（板）補助計畫」，針對去年鳳凰颱風淹水受災戶，預計挹注6750萬元經費，每案最高可補助4.7萬元，汛期前協助4500戶家庭建置家門口第一道防線。

長者上學去...國小閒置空間轉型日照中心 在地安老、老幼共融

基隆市第13間日間照顧服務中心「東信日照」今辦啟用典禮，衛生局表示，東信日照是利用國小閒置空間轉型長照場域的成功案例，不僅開創校園資源共享與長照服務結合的新模式，更讓長輩能身處在充滿活力的校園環境，實踐「老幼共融、共好同行」的理念。

亡羊補牢！基市府和水公司、水利署建立聯防機制 防汙染源流入取水口

基隆市將誠公司涉嫌排放汙水，危及10萬自來水用戶健康，市府祭出重罰、撤證處分。市府也與自來水公司及水利署建立聯合巡查機制，針對基隆河沿線進行定期與不定期巡查，每週巡查次數達28次以上，全面防堵污染源流入取水口。

花蓮熱門親子公園翻新更安全！貓頭鷹、長頸鹿兩公園暑假前迎客

花蓮市貓頭鷹親子公園深受孩童喜愛，也是市區重要的兒童遊憩空間，市公所自籌經費整修，還請來日本設計師設計牆面，市長魏嘉彥今天視察工程進度，宣布將在暑假前重新開放，提供更舒適、安全的親子活動空間。

影／再見了！秘克琳神父…總統府頒發褒揚令感謝 數百人夾道送別

蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父日前辭世，今天舉行殯葬彌撒及公祭，文化部政務次長李靜慧代表總統頒發褒揚令，表彰他一生對台灣的貢獻，代理縣長林茂盛帶領所有局處主管致祭，與神父共同創辦宜蘭童玩節的前縣長游錫堃等人也到場，氣氛隆重哀戚；公祭結束後，大家步行陪同秘克琳前往他生前最愛的蘭陽青年會，做最後的告別。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。