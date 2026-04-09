行政院核定補助蘇澳災民裝防水閘板 最高4.7萬、預計4500戶受惠

去年1111鳳凰颱風造成宜蘭蘇澳地區嚴重水患，災後核定「蘇澳溪分洪道」工程尚未完成，今年若秋颱再犯，如何是好？行政院今天拍板核定「宜蘭縣防水閘門（板）補助計畫」，針對去年鳳凰颱風淹水受災戶，預計挹注6750萬元經費，每案最高可補助4.7萬元，汛期前協助4500戶家庭建置家門口第一道防線。

蘇澳鎮長李明哲得知消息後感謝行政院及政委體恤基層，他說，去年風災後，他積極向中央爭取防範水患的硬體設施補助，如今受災戶能夠獲得援助興建防水閘板，終於紓解災民心中憂慮，接下來鎮公所會全力協調相關行政作業。

去年鳳凰颱風肆虐全台，宜蘭多處傳出嚴重積淹水災情，其中蘇澳鎮更是首當其衝的重災區。行政院政務委員陳金德今天在臉書感性貼文，當時他回到家鄉蘇澳、冬山、五結及羅東等地勘災，走在泥濘不堪的巷弄中，看著鄉親彎腰清理泡水家具的疲憊與無助，令他感觸極深且一直掛記在心。

陳金德指出，為徹底根治水患，政府積極推動「蘇澳溪分洪道」等治本工程，但大型治水工程施工耗時，對基層民眾而言，更迫切的是如何擋住下一次可能侵入客廳的雨水；因此在行政院長卓榮泰的指示下，他召集「鳳凰颱風淹水救助金加發會議」，要求將防水閘門板補助納入專案，建構長期的自主防護配套。

根據核定補助標準，計畫經費合計6750萬元，由中央及地方政府負擔各半；補助額度依防水閘門尺寸級距計算，每件申請案以設置2處為限；依高度比例，車道部分最高補助可達4.7萬元，1樓出入口最高補助3.8萬元。

補助對象以鳳凰颱風期間，室內淹水達50公分以上的合法建築受災戶為主。不過，該計畫也設有例外排除條款，包括公有建築物、10年內曾領取同性質補助，以及2011年7月後申請建照的建築（因依法規已應自設防水閘門）不列入補助範圍。

後續申請流程方面，陳金德說，待縣政府正式發布公告後，受災戶可備妥相關證明文件向所在地鄉鎮市公所提出申請，公所屆時將派員現勘，確認淹水事實與補助額度，經審查核定並完工後辦理撥款，期盼趕在汛期前與縣民一起做好準備，將颱風豪雨對家園造成的危害降到最低。