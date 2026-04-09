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長者上學去...國小閒置空間轉型日照中心 在地安老、老幼共融

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市第13間日間照顧服務中心「東信日照」今辦啟用典禮，利用國小閒置空間轉型長照場域，開創校園資源共享與長照服務結合的新模式，實踐老幼共融理念。圖／基隆市衛生局提供
基隆市第13間日間照顧服務中心「東信日照」今辦啟用典禮，利用國小閒置空間轉型長照場域，開創校園資源共享與長照服務結合的新模式，實踐老幼共融理念。圖／基隆市衛生局提供

基隆市第13間日間照顧服務中心「東信日照」今辦啟用典禮，衛生局表示，東信日照是利用國小閒置空間轉型長照場域的成功案例，不僅開創校園資源共享與長照服務結合的新模式，更讓長輩能身處在充滿活力的校園環境，實踐「老幼共融、共好同行」的理念。

衛生局指出，在市府跨局處協力推動下，位在東信國小育德樓3樓的東信日間照顧中心，成為基隆市首座運用都市計畫公共設施用地，透過規畫獨立出入動線，兼顧校園整體安全多目標使用，為基隆市的長照服務增添溫馨篇章。

東信日照委由伊甸基金會營運，希望透過安全友善的校園空間活化，將「教育」與「照顧」深度結合，促進長輩與學童間的跨世代互動，更進一步連結學校課程與社區資源，落實「老幼共融、共好同行」理念。

伊甸基金會未來將以「優勢觀點」、「安心關懷」、「社區融合」、「活躍老化」為核心，在日照中心提供健康促進、認知訓練、生活自立及社交參與等多元服務，協助長者維持尊嚴與生活品質，使該中心成為長者與家屬安心依靠的溫暖第二個家。

衛生局長張賢政表示，因應超高齡社會來臨，市府積極推動長照資源布建，3年多來日照中心由9家增加至13家，並持續輔導另5家設立中，強化社區式照顧網絡。

張賢政說，東信日照是基隆市首例民間單位與國小合作設立的日間照顧中心，讓長輩在熟悉的社區與校園中安心養老，不僅減輕家庭負擔、提升生活品質，更展現創新服務模式。未來市府將持續結合民間資源，深化在地多元長照服務，落實「在地安老、活躍老化」的願景。

基隆市第13間日間照顧服務中心「東信日照」今辦啟用典禮，利用國小閒置空間轉型長照場域，實踐老幼共融、共好同行理念。圖／基隆市衛生局提供
基隆市第13間日間照顧服務中心「東信日照」今辦啟用典禮，利用國小閒置空間轉型長照場域，實踐老幼共融、共好同行理念。圖／基隆市衛生局提供

基隆市第13間日間照顧服務中心「東信日照」今辦啟用典禮，利用國小閒置空間轉型長照場域，實踐老幼共融、共好同行理念。圖／基隆市衛生局提供
基隆市第13間日間照顧服務中心「東信日照」今辦啟用典禮，利用國小閒置空間轉型長照場域，實踐老幼共融、共好同行理念。圖／基隆市衛生局提供

基隆市第13間日間照顧服務中心「東信日照」今辦啟用典禮，利用國小閒置空間轉型長照場域，實踐老幼共融、共好同行理念。圖／基隆市衛生局提供
基隆市第13間日間照顧服務中心「東信日照」今辦啟用典禮，利用國小閒置空間轉型長照場域，實踐老幼共融、共好同行理念。圖／基隆市衛生局提供

基隆市第13間日間照顧服務中心「東信日照」今辦啟用典禮，利用國小閒置空間轉型長照場域，實踐老幼共融、共好同行理念。圖／基隆市衛生局提供
基隆市第13間日間照顧服務中心「東信日照」今辦啟用典禮，利用國小閒置空間轉型長照場域，實踐老幼共融、共好同行理念。圖／基隆市衛生局提供

衛生局 校園 基隆

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