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秘克琳神父殯葬彌撒 侄子：台灣是叔叔真正的家

中央社／ 宜蘭9日電

義大利籍神父秘克琳（Fr. Gian Carlo Michelini）4日辭世，享壽91歲，今天舉行殯葬彌撒，秘克琳的侄子史特法諾透過影片表示，對叔叔來說，台灣才是真正的家。

天主教靈醫會上午在羅東聖母升天堂（北成天主堂），舉行神父秘克琳殯葬彌撒，義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（Marco Lombardi）等人到場致意。

文化部政務次長李靜慧率隊致意，並代表頒贈總統褒揚令，推崇秘克琳對台灣文化保存與國際推廣的卓越貢獻。宜蘭縣代理縣長林茂盛也頒發褒揚狀，感謝秘克琳一生為蘭陽平原的無私付出，均由靈醫會菲律賓省會長維拉紐瓦（Fr. Evan Paul Villanueva）代表接受。

殯葬彌撒儀式由靈醫會台灣區會長黃浩然神父主禮，彌撒開始前，許多從小在蘭陽舞蹈團長大的老師與孩子們，聚在靈前與「秘爺爺」輕聲說著最後的「悄悄話」。聖道禮與聖祭禮後，維拉紐瓦致哀悼詞表示，秘克琳是一位慈父，一座溝通的橋梁，更是文化與希望的沉默築路人。

史特法諾（Stefano Michelini）透過影片表示，家人非常感謝蘭陽青年會，以及這幾年貼身照顧的劉先生，還有所有靈醫會士、聖母醫院醫護人員對叔叔的費心照料。另外，也感謝台灣政府讓叔叔成為「台灣人」，有了屬於他的身分證，對叔叔來說，意義非常重大，「你們大家真的非常愛他」。

史特法諾提到，叔叔有兩個家，一個在台灣，另一個在出生的地方，但對叔叔來說，台灣才是真正的家。叔叔熱愛美食，只要回到義大利波隆那，就一定會帶大家品嚐美食，叔叔永遠都是帶著微笑，迎接每一個人。非常遺憾無法送別叔叔最後一程，但他知道「死亡」不是結束，而是「永生」的開始。

殯葬彌撒結束後，起靈隊伍前往秘克琳傾注心血的蘭陽青年會巡禮，隨後前往廣興天主教公墓舉行安葬禮。

台灣人 文化部 宜蘭縣

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