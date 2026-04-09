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亡羊補牢！基市府和水公司、水利署建立聯防機制 防汙染源流入取水口

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（左）今天說，對長期違規刻意逃避監管的業者絕不寬貸。工務處長簡翊哲（右）表示，已水公司、水利署建立聯合巡查機制，防堵汙染源流入取水口。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）今天說，對長期違規刻意逃避監管的業者絕不寬貸。工務處長簡翊哲（右）表示，已水公司、水利署建立聯合巡查機制，防堵汙染源流入取水口。記者邱瑞杰／攝影

基隆市將誠公司涉嫌排放汙水，危及10萬自來水用戶健康，市府祭出重罰、撤證處分。市府也與自來水公司及水利署建立聯合巡查機制，針對基隆河沿線進行定期與不定期巡查，每週巡查次數達28次以上，全面防堵污染源流入取水口。

基隆地檢署查出具乙級廢棄物清除許可證的將誠公司，涉嫌非法私設廢油廢棄物處理工廠，並將含油汙廢水排入基隆河，導致10萬自來水用戶受影響，昨天依違反廢棄物清理法、水汙染防治法起訴游姓業者等9人。3家與將誠有業務往來3家公司共19人，也被起訴涉嫌違反廢清法。

基隆市環保局代理水質及土壤防治科科長的主秘許何誠說，將依違反水汙法裁罰將誠公司2000萬元，依違反廢清法裁罰174萬6000元，依違反空汙法裁罰40萬元，合計2214萬6000元。將誠公司違規情節重大，環保局也將撤除乙級廢棄物清除許可證。

基隆市長謝國樑強調，這次的裁罰不僅是針對這次的事件，更是對這一家業者長期不肖連續的違規行為的整頓處理。對於長期違規刻意逃避監管的業者，市府的立場非常的明確，就是依法從重處理絕不寬貸。

強化後續防制作為方面，基市府工務處長簡翊哲表示，已與自來水公司第一區管理處、水利署第十河川分署建立聯合巡查機制，針對基隆河沿線進行定期與不定期巡查，每周巡查次數達28次以上，全面防堵汙染源流入取水口。

簡翊哲說，市府今年也特別編列100萬元經費，針對轄內5處淨水場進行30次水質抽驗，透過多層次監測與稽查機制，強化水質安全防線。

土壤 環保局 廢棄物

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