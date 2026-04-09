花蓮熱門親子公園翻新更安全！貓頭鷹、長頸鹿兩公園暑假前迎客

花蓮市貓頭鷹親子公園深受孩童喜愛，也是市區重要的兒童遊憩空間，市公所自籌經費整修，還請來日本設計師設計牆面，市長魏嘉彥今天視察工程進度，宣布將在暑假前重新開放，提供更舒適、安全的親子活動空間。

貓頭鷹親子公園位於進豐生活園區，是半室內的遊樂空間，大型的貓頭鷹溜滑梯最受小朋友喜愛，還有攀爬、跳格子區域等，公園旁就是兒童圖書館與漫畫教室，也有停車空間，開放以來一直是熱門的親子遊憩公園，也因使用率高，市公所自籌360萬元，啟動全面性安全檢修，並從今年初起封園施工，改善兒童遊戲鋪面、翻修圍牆。

市長魏嘉彥今天率隊到園區視察施工進度，到上月底已達64.68%，略微超前。魏嘉彥說，工程內容包括設置塑木圍籬、鋼板意象雕塑及重鋪2.5公分人工草皮，另也請來日本設計師作牆面設計、建築物主體油漆等工程。待工程完成後辦理兒童遊戲場檢驗，確認設施符合安全標準，也完成清潔消毒後，連同也在優化中的長頸鹿公園，兩座公園預計暑假前開放。

魏嘉彥說，為讓孩子有更舒適的遊憩空間，市公所推動「花蓮市遊憩場新設及改善計畫」，總經費2800萬元，有花東基金挹注，也有公所自籌款，計畫內容涵蓋國富十街公園、長頸鹿公園及大本公園，長頸鹿公園已完成新設遮陽網，後續也建置洗手洗腳等設施，優化周邊圍籬，妥善區隔車道空間，全面提升使用安全。

他表示，公園是親子活動的重要場域，公所對現有設施全面檢視，透過更新鋪面、強化圍籬與優化動線等一系列作法，希望讓整體環境都更完善也更安全，給家長及孩子更安心的遊玩空間。

花蓮市貓頭鷹親子公園封閉整修中，市長魏嘉彥今天視察工程，進度略微超前，暑假前可以恢復開放。圖／市公所提供