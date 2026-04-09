快訊

美軍戰術壓制難掩戰略困境！川普政府喊對伊朗取勝 自家人也難買帳

捷運車頭藏「神秘之門」！北捷揭用途：希望你用不到

拳擊／逆轉勝！陳念琴勇奪亞錦賽第2金

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮熱門親子公園翻新更安全！貓頭鷹、長頸鹿兩公園暑假前迎客

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市貓頭鷹親子公園封閉整修中，市長魏嘉彥（右）今天視察工程，進度略微超前，暑假前可以恢復開放。圖／市公所提供
花蓮市貓頭鷹親子公園封閉整修中，市長魏嘉彥（右）今天視察工程，進度略微超前，暑假前可以恢復開放。圖／市公所提供

花蓮市貓頭鷹親子公園深受孩童喜愛，也是市區重要的兒童遊憩空間，市公所自籌經費整修，還請來日本設計師設計牆面，市長魏嘉彥今天視察工程進度，宣布將在暑假前重新開放，提供更舒適、安全的親子活動空間。

貓頭鷹親子公園位於進豐生活園區，是半室內的遊樂空間，大型的貓頭鷹溜滑梯最受小朋友喜愛，還有攀爬、跳格子區域等，公園旁就是兒童圖書館與漫畫教室，也有停車空間，開放以來一直是熱門的親子遊憩公園，也因使用率高，市公所自籌360萬元，啟動全面性安全檢修，並從今年初起封園施工，改善兒童遊戲鋪面、翻修圍牆。

市長魏嘉彥今天率隊到園區視察施工進度，到上月底已達64.68%，略微超前。魏嘉彥說，工程內容包括設置塑木圍籬、鋼板意象雕塑及重鋪2.5公分人工草皮，另也請來日本設計師作牆面設計、建築物主體油漆等工程。待工程完成後辦理兒童遊戲場檢驗，確認設施符合安全標準，也完成清潔消毒後，連同也在優化中的長頸鹿公園，兩座公園預計暑假前開放。

魏嘉彥說，為讓孩子有更舒適的遊憩空間，市公所推動「花蓮市遊憩場新設及改善計畫」，總經費2800萬元，有花東基金挹注，也有公所自籌款，計畫內容涵蓋國富十街公園、長頸鹿公園及大本公園，長頸鹿公園已完成新設遮陽網，後續也建置洗手洗腳等設施，優化周邊圍籬，妥善區隔車道空間，全面提升使用安全。

他表示，公園是親子活動的重要場域，公所對現有設施全面檢視，透過更新鋪面、強化圍籬與優化動線等一系列作法，希望讓整體環境都更完善也更安全，給家長及孩子更安心的遊玩空間。

花蓮市貓頭鷹親子公園封閉整修中，市長魏嘉彥今天視察工程，進度略微超前，暑假前可以恢復開放。圖／市公所提供
花蓮市貓頭鷹親子公園封閉整修中，市長魏嘉彥今天視察工程，進度略微超前，暑假前可以恢復開放。圖／市公所提供

花蓮市長頸鹿公園也在封閉整修，預計暑假前恢復開放。圖／市公所提供
花蓮市長頸鹿公園也在封閉整修，預計暑假前恢復開放。圖／市公所提供

親子 花蓮 日本

延伸閱讀

竹市府投入5.2億元整體改善通學步道 光華國中接力開工預計年底完工

台南永康飛雁新村修復延宕 拚7月招商

嘉義六腳蒜頭國小遊戲場動土 斥資2200萬元、10月完工

彰化縣立棒球場 將擴建成國際規格

相關新聞

基市府開鍘！汙染基隆河10萬用戶受害 「將誠」重罰2214萬並廢證

基隆市將誠公司涉嫌排放汙水進入基隆河，導致發生自來水嚴重汙染事件。基隆市長謝國樑今天表示，將誠因違法已遭裁罰10次，法遵意識薄弱，這次違法並非偶發事件，共將重罰2214萬6000元，並廢除廢棄物清除許可證。

亡羊補牢！基市府和水公司、水利署建立聯防機制 防汙染源流入取水口

基隆市將誠公司涉嫌排放汙水，危及10萬自來水用戶健康，市府祭出重罰、撤證處分。市府也與自來水公司及水利署建立聯合巡查機制，針對基隆河沿線進行定期與不定期巡查，每週巡查次數達28次以上，全面防堵污染源流入取水口。

花蓮熱門親子公園翻新更安全！貓頭鷹、長頸鹿兩公園暑假前迎客

花蓮市貓頭鷹親子公園深受孩童喜愛，也是市區重要的兒童遊憩空間，市公所自籌經費整修，還請來日本設計師設計牆面，市長魏嘉彥今天視察工程進度，宣布將在暑假前重新開放，提供更舒適、安全的親子活動空間。

影／再見了！秘克琳神父…總統府頒發褒揚令感謝 數百人夾道送別

蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父日前辭世，今天舉行殯葬彌撒及公祭，文化部政務次長李靜慧代表總統頒發褒揚令，表彰他一生對台灣的貢獻，代理縣長林茂盛帶領所有局處主管致祭，與神父共同創辦宜蘭童玩節的前縣長游錫堃等人也到場，氣氛隆重哀戚；公祭結束後，大家步行陪同秘克琳前往他生前最愛的蘭陽青年會，做最後的告別。

東華攜手輔大推動光復再生計畫！巧手把舊衣變成「超人披肩」

花蓮縣光復鄉去年洪災後湧入大量舊衣物，堆置成山成為負擔，國立東華大學與輔仁大學合作啟動「舊衣再生」計畫，並由工業技術研究院協助開發再製布料，結合社團與志工手作創意，轉化為「超人披肩」等產品，盼為地方復興開創新的機會。

花蓮總預算177天未審 府會再爆口水戰互批不是

花蓮縣今年總預算遲未審議通過，府會煙硝再起，縣議會昨要求縣府盡速完成檢討送審；縣府今天回應，去年10月中旬就將總預算送進議會，至今177天，議會仍未排審，還將責任轉嫁縣府，倒果為因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。