影／再見了！秘克琳神父…總統府頒發褒揚令感謝 數百人夾道送別

蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父日前辭世，今天舉行殯葬彌撒及公祭，文化部政務次長李靜慧代表總統頒發褒揚令，表彰他一生對台灣的貢獻，代理縣長林茂盛帶領所有局處主管致祭，與神父共同創辦宜蘭童玩節的前縣長游錫堃等人也到場，氣氛隆重哀戚；公祭結束後，大家步行陪同秘克琳前往他生前最愛的蘭陽青年會，做最後的告別。

總統府褒揚令肯定神父對於表演藝術美學的付出、弘揚台灣文化；縣政府也頒給神父褒揚令致上最高敬意，感謝他從年輕時來到宜蘭，超過一甲子在台灣外交最困境時刻，透過募款籌資，帶領團員以舞蹈的溫柔力量，出國巡演走上世界舞台。

無數民間好友紛紛陪著秘克琳神父走完人生最後一段，包括文化部政次李靜慧以前曾承辦過童玩節，也在神父的蘭陽青年會擔任過主任、游錫堃與神父更是好友與老友、縣長林姿妙、從神父手中領第一份工作薪水的縣議員陳鴻禧等人，情誼深厚不捨道別。

北成天主堂空間不大，教堂坐滿人，教堂外架設兩台電視牆同步直播；祭儀過程中，不斷有人啜泣拭淚。天主教靈醫會會長黃浩然神父主持殯葬彌撒。黃說，秘克琳神父善良又富有童心，創辦蘭陽青年會、蘭陽舞蹈團，推動宜蘭國際童玩藝術節的重要推手，人生大半時間投入造福兒童與相關藝文，秘神父在4日兒童節離世，如此巧合，相信神父內心會很高興。

秘克琳神父生前把蘭陽舞蹈團的團員當成自己孩子般疼愛，讓人不捨，團員及教職員今天身著黑衣，在家祭儀式時行三跪九叩首大禮，感謝「秘爺爺」這一生教導她們慈愛與堅強；而與秘克琳神父情同手足的聖嘉民啟智中心創辦人呂若瑟神父介紹其生平事蹟。

秘克琳來台後就沒有再回去過義大利的家鄉，他哥哥的兒子透過越洋聲音代表家屬致謝。公祭結束後，大家捨不得離開，人手一朵鮮花，陪伴秘神父靈柩步出天主堂，前往蘭陽青年會，神父生前心心念念、最愛的園地進行巡禮告別，最後前往廣興公墓安葬。

「再見了...」，數百人夾道送別秘克琳神父。記者戴永華／攝影

蘭陽舞蹈團及生前好友以步行方式，陪伴秘克琳神父前往蘭陽青年會進行巡禮告別。記者戴永華／攝影

文化部政務次長李靜慧代表總統頒發褒揚令，感謝他一生對台灣的貢獻。記者戴永華／攝影

秘克琳神父生前把蘭陽舞蹈團的團員當成自己孩子般疼愛，團員及教職員今天身著黑衣，在家祭儀式時行三跪九叩首大禮，感謝「秘爺爺」這一生教導她們慈愛與堅強。記者戴永華／攝影