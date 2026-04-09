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東華攜手輔大推動光復再生計畫！巧手把舊衣變成「超人披肩」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
去年光復洪災後，光復國小出現舊衣堆積狀況。圖／東華大學社會參與中心主任顧瑜君提供
去年光復洪災後，光復國小出現舊衣堆積狀況。圖／東華大學社會參與中心主任顧瑜君提供

花蓮縣光復鄉去年洪災後湧入大量舊衣物，堆置成山成為負擔，國立東華大學輔仁大學合作啟動「舊衣再生」計畫，並由工業技術研究院協助開發再製布料，結合社團與志工手作創意，轉化為「超人披肩」等產品，盼為地方復興開創新的機會。

東華大學社會參與中心主任顧瑜君表示，災後物資湧入雖出於善意，卻常出現「善意過剩」問題，光復鄉物資站撤除後，大量舊衣因無法再利用，加上清潔隊拒收，最終堆積如山，呼籲大型災難後勿再捐大量舊衣服。

她指出，去年10月盤點光復糖廠、大進國小等地舊衣堆置情形，並邀集輔大織品服裝學系、在地組織及志工共同研議解方，嘗試從「災後處理」轉向「資源再生」。

東華大學執日前偕啄木鳥全人發展協會、輔仁大學織品服裝系，辦理「超人披肩」實作工作坊，邀集志工返回光復，與地方團體將舊衣分類，再由專業團隊評估材質與再製，並開設工作坊，製作門簾、桌巾、帽子、圍裙與編織飾品等實驗性產品，逐步將原本的倉儲壓力轉化為兼具實用與象徵意義的「超人披肩」。

顧瑜君說，此計畫不僅著重環保與資源循環，也是一種災後教育與社區修復行動，預計至少推動3年，並結合多元就業方案，培力在地婦女學習改造與編織技藝，讓舊衣再生同時成為地方產業發展契機，也透過參與過程，協助志工紓解災後心理壓力，達到社會支持與療癒效果。

花蓮縣啄木鳥全人發展協會表示，過去整理物資是沈重負擔，現在透過設計轉化，看見資源循環的可能，社區也逐步重建秩序與信任。輔大織品系教授詹宗佑則指出，志工展現的創造力與投入程度令人驚艷，未來將持續陪伴地方，推動舊衣再生朝向社區照顧與產業化發展。

花蓮縣啄木鳥全人發展協會總幹事彭伯華，在成果會上表達感謝與邀請大家後續繼續協助光復。圖／東華大學社會參與中心主任顧瑜君提供
花蓮縣啄木鳥全人發展協會總幹事彭伯華，在成果會上表達感謝與邀請大家後續繼續協助光復。圖／東華大學社會參與中心主任顧瑜君提供

有工作坊學員將編織繩帶與方巾含裝飾布鏟，搭配成多功能布包袋。圖／東華大學提供
有工作坊學員將編織繩帶與方巾含裝飾布鏟，搭配成多功能布包袋。圖／東華大學提供

在地婦女利用舊衣服改造，並縫上「光復」字樣。圖／東華大學社會參與中心主任顧瑜君提供
在地婦女利用舊衣服改造，並縫上「光復」字樣。圖／東華大學社會參與中心主任顧瑜君提供

花蓮縣光復鄉去年洪災後湧入大量舊衣物，有工作坊學員利用裁縫機讓舊衣再生。圖／東華大學社會參與中心主任顧瑜君提供
花蓮縣光復鄉去年洪災後湧入大量舊衣物，有工作坊學員利用裁縫機讓舊衣再生。圖／東華大學社會參與中心主任顧瑜君提供

去年光復洪災後，光復糖廠倉庫堆滿舊衣服。圖／東華大學社會參與中心主任顧瑜君提供
去年光復洪災後，光復糖廠倉庫堆滿舊衣服。圖／東華大學社會參與中心主任顧瑜君提供

東華大學偕啄木鳥全人發展協會、輔仁大學織品服裝系，辦理「超人披肩」實作工作坊，學員們展示回收衣物的設計作品。圖／東華大學提供
東華大學偕啄木鳥全人發展協會、輔仁大學織品服裝系，辦理「超人披肩」實作工作坊，學員們展示回收衣物的設計作品。圖／東華大學提供

東華大學 輔仁大學 光復鄉

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