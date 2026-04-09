花蓮總預算177天未審 府會再爆口水戰互批不是

花蓮縣今年總預算遲未審議通過，府會煙硝再起，縣議會昨要求縣府盡速完成檢討送審；縣府今天回應，去年10月中旬就將總預算送進議會，至今177天，議會仍未排審，還將責任轉嫁縣府，倒果為因。

花蓮縣今年度總預算達401億元，縣府送審後，議會程序委員會要求檢討調整，增列馬太鞍溪堰塞湖災後重建及鄉鎮市公所經費，調整後再送案，從去年下半年的定期會到今年初的臨時會都未能審議，一些新興計畫、福利無法上路，對府會雙方都造成壓力。

縣議會昨天再次重申，並未拒絕審議預算，是因為縣府未依據程序委員會決議進行整體性檢討，因此無法進入實質審議程序。

議會強調，花蓮地形狹長，區域發展有差異，才建議縣府應審慎檢討整體預算配置，並適度提高各鄉鎮市公所統籌分配稅款，讓資源分配更均衡，也能提升基層服務效能。

縣府今天反擊，去年10月14日總預算案就送審，依照「地方制度法」規定應在去年底前審完，但至今177天仍未排審。痛批議會程序委員會要求縣府重編預算，違反法定程序，是「變相擴權」，讓多數議員無法行使審查權，嚴重影響鄉親權益。

縣府細數預算卡關影響，今年預計新增措施，包括擴大65歲長者老人假牙、健保補助，還有重陽敬老禮金、敬老愛心計程車、準公共友善托育獎勵金、村里鄰長服務費等調升，還有新增加的銀髮健身俱樂部設施、孕婦RSV疫苗補助等政策，都因預算未審而延宕，呼籲議會盡速排審，各局處會在議會完整說明，接受議會質詢和監督，保障縣民權益。