將誠遭重罰撤證 謝國樑：長期違規刻意逃避監管 從重處理絕不寬貸

基隆市將誠公司涉嫌排放汙水，危及10萬自來水用戶健康，市府重罰2214萬6000元。市長謝國樑說，這次裁罰不僅是針對個案，更是在整頓長期違規，刻意逃避監管的業者。市府的立場非常明確，就是依法從重處理，絕不寬貸。

基隆地檢署查出具乙級廢棄物清除許可證的將誠公司，涉嫌非法私設廢油廢棄物處理工廠，並將含油汙廢水排入基隆河，導致10萬自來水用戶受影響，昨天依違反廢棄物清理法、水汙染防治法起訴游姓業者等9人。3家與將誠有業務往來3家公司共19人，也被起訴涉嫌違反廢清法，。

謝國樑和市府相關局處人員，今天說明裁罰內容。謝說，遲至今天才說明裁罰結果，主要是基於遵守偵查不公開原則，現已偵查終結，市府依據完整事證，依法裁處並對外說明。

謝國樑說，去年11月27日基隆河的自來水水源，受到不肖業者非法排放廢油（水）影響，造成十多萬戶用水受到嚴重影響。首先他要代表市府感謝基隆地檢署、環境部及基隆市警察局、市府政風處，讓這起水汙染事件逐步釐清事實，也要感謝立委林沛祥協調中央單位，與市府共同為民眾的用水安全把關。

本案之所以到今天才說明對外裁罰結果，主要是基於遵守偵查不公開原則，現已偵查終結，市府依據完整事證，依法辦理相關裁處，並對外說明。

謝國樑指出，將誠公司是「惡性重大的累犯」，根據歷年的記錄，將誠公司在2013年到2022年，過去10年當中多次違反廢清法、水汙法和空汙法，並被裁罰10次，顯示業者法遵意識薄弱，違規行為才會反覆發生，去年11月27日汙染基隆河並非偶發事件。

謝國樑強調，這次的裁罰不僅是針對這次的事件，更是對這一家業者長期不肖連續的違規行為的整頓處理。對於長期違規刻意逃避監管的業者，市府的立場非常的明確，就是依法從重處理絕不寬貸。

基隆市環保局代理水質及土壤防治科科長的主秘許何誠說，針對將誠公司的違規行為，環保局依違反水汙法裁罰2000萬元，依違反廢清法裁罰174萬6000元，依違反空汙法裁罰40萬元，合計2214萬6000元。將誠公司違規情節重大，環保局也將撤除乙級廢棄物清除許可證。