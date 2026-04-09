基市府開鍘！汙染基隆河10萬用戶受害 「將誠」重罰2214萬並廢證

基隆市將誠公司涉嫌排放汙水進入基隆河，導致發生自來水嚴重汙染事件。基隆市長謝國樑今天表示，將誠因違法已遭裁罰10次，法遵意識薄弱，這次違法並非偶發事件，共將重罰2214萬6000元，並廢除廢棄物清除許可證。

環保局主秘、水質及土壤防治科代理科長許何誠說，針對將誠公司的違規行為，環保局依違反水汙染防治法裁罰2000萬元，另依違反廢棄物清理法裁罰174萬6000元，違反空氣汙染防制法裁罰40萬元，合計2214萬6000元。將誠公司違規明顯且情節重大，環保局也將依相關規定，撤除將誠公司乙級廢棄物清除許可證。

基隆市自來水用戶去年11月27日發現自來水有異味，基隆地檢署查出，將誠公司的主要業務是到港口載運船舶產生廢油廢棄物，前往合格的廢棄物處理機構，但涉嫌非法私設廢油廢棄物處理工廠，並將含油汙廢水排入基隆河，汙染自來水，全案昨依違反水汙法、廢清法起訴。