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宜蘭綠博「植人育所」揭秘樹木真相 代理縣長親身體驗森林療癒

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭綠博必訪亮點「森林館-植人育所」，代理縣長林茂盛參訪展館，揭開路樹傾倒、錯誤修剪等常見問題的真相，還教導人類對待樹木的正確方式。記者戴永華／攝影
宜蘭綠博必訪亮點「森林館-植人育所」，代理縣長林茂盛參訪展館，揭開路樹傾倒、錯誤修剪等常見問題的真相，還教導人類對待樹木的正確方式。記者戴永華／攝影

宜蘭綠色博覽會必訪亮點「森林館-植人育所」，代理縣長林茂盛今天參訪展館，走進森林步道、聞到木質香氣，聆聽社大老師陳建志導覽解說，揭開路樹傾倒、錯誤修剪等常見問題的真相，還教導人類對待樹木的正確方式，展覽期間安排植人講座，有興趣民眾請提早預約報名。

綠博規劃18座展館，「植人育所」展館特別在於聽到水聲、聞到木香，展區布置成森林步道，步道兩旁沒有太多掛板，而是擺放手工書讓遊客翻閱。負責規劃的羅東社區大學高級植物班陳建志老師針對策展內容寫詞，創作才女黃萱儀譜曲，為展館量身打造一首好聽的「樹輪唱盤」，今年唯一有主題曲的展館。

策展人陳建志說，大家普遍認為「樹有多高，根就有多深」，這個看似理所當然的觀念，卻可能成為樹木脆弱的原因。

他表示，土壤深層缺乏空氣，絕大多數樹木根系集中在地下約1公尺內，並以橫向發展為主，城市路樹常被限制在狹小樹穴中，如同掐住樹木的呼吸，導致窒息與支撐不穩，所以展館倡導「長型植栽帶」，讓鄰株根系盤繞，形成群體支撐力量。

展館分為匠心植藝、手作記趣、木育時光、河川教育、植人專欄五單元，例如有植物移印染與標本藝術，「植模拓畫」、「拍翼蝴蝶」等DIY體驗，並且利用杉木與竹材打造戶外設施，從平衡木到擺盪遊具，孩子在觸摸自然材質與肢體挑戰中，感受森林生命力。

河川教育以安農溪流域為典範，透過高莖草生態展示、復育區模型，互動願景牆邀請民眾以李氏禾紙手作祈福鳥，每天解說4場次。

植人講座場次，3月28、29日許珍玉主講「河川生態復育」、4月4日陳建志主講「樹說人生」、4月13日黃志雄主講「標本製作」、4月25日陳保華主講「葉問葉行展」、5月2日陳建志主講「生命蕨起」。

代理縣長林茂盛表示，守護樹木就是守護共生的未來，樹木不僅是城市景觀，更是生態平衡與公共安全的基石，過去粗暴的預防性修剪與錯誤移植方式，反而使樹木更脆弱，邀請民眾走進展區，從一棵樹的視角重新審視生命。

宜蘭代理縣長林茂盛參訪「森林館-植人育所」展館，走進森林步道廊道，聆聽社大陳建志老師導覽解說。記者戴永華／攝影
宜蘭代理縣長林茂盛參訪「森林館-植人育所」展館，走進森林步道廊道，聆聽社大陳建志老師導覽解說。記者戴永華／攝影

宜蘭綠博必訪亮點「森林館-植人育所」，展區沒有太多掛板，規劃成一座森林步道，聞到木質香氣。記者戴永華／攝影
宜蘭綠博必訪亮點「森林館-植人育所」，展區沒有太多掛板，規劃成一座森林步道，聞到木質香氣。記者戴永華／攝影

植物標本出櫃了，就在觀展民眾的眼前。記者戴永華／攝影
植物標本出櫃了，就在觀展民眾的眼前。記者戴永華／攝影

展區的植物移印染。記者戴永華／攝影
展區的植物移印染。記者戴永華／攝影

今年綠博唯一有創作主題曲的「森林館-植人育所」，黃萱儀談唱「樹輪唱盤」，訴說植物年輪的故事。記者戴永華／攝影
今年綠博唯一有創作主題曲的「森林館-植人育所」，黃萱儀談唱「樹輪唱盤」，訴說植物年輪的故事。記者戴永華／攝影

宜蘭 林茂盛

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