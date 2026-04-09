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雜草超過60公分就違規？台東一年抓280件 民眾苦笑：誰會拿尺量

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣環保局統計，去年縣內受理雜草叢生案件多達280件，占整體陳情案件約一成，顯示相關問題確實普遍存在。圖／台東縣環保局提供
台東縣環保局統計，去年縣內受理雜草叢生案件多達280件，占整體陳情案件約一成，顯示相關問題確實普遍存在。圖／台東縣環保局提供

台東縣近期加強取締空地雜草問題，其中「雜草高度不得超過60公分」的規定，引發不少民眾議論。有人直言「誰會真的拿尺去量自家雜草？」也有人坦言，知道要整理，但標準難以掌握，常常是在接到通知後才驚覺可能違規。

環保局表示，依縣府公告，都市計畫區內土地若雜草高度超過60公分，經查獲將通知地主或管理人限期改善，若未於期限內完成，將依廢棄物清理法開罰1200元至6000元不等。

不過，這項看似明確的規範，在實際生活中卻讓部分民眾感到困擾。有民眾反映，雜草生長速度快，尤其雨季過後幾天就可能超標，「平常上班根本沒時間天天巡地」，也有人苦笑說，「風吹一吹草就歪了，是要怎麼算高度？」

盡管如此，環保局強調，相關規定主要是為了預防病媒蚊孳生、蛇鼠藏匿，以及避免枯草堆積引發火災，同時也防止雜草遮蔽視線影響交通安全。維持空地整潔，不只是外觀問題，更涉及公共安全與環境衛生。

根據統計，去年台東縣受理雜草叢生案件多達280件，占整體陳情案件約一成，顯示相關問題確實普遍存在。環保局指出，目前仍以勸導與限期改善為主，裁罰屬於最後手段，但若屢勸不聽，仍會依法開罰並持續追蹤。

縣府也呼籲，空地管理是土地所有人或使用人的責任，定期除草與清理枯枝，不僅能避免受罰，也能降低環境風險。只是面對明確數字規範與實際執行落差，不少民眾仍希望，未來能有更具彈性或更貼近現實的管理方式。

台東縣環保局近期加強取締空地雜草問題，其中「雜草高度不得超過60公分」的規定，引發不少民眾議論。圖／台東縣環保局提供
台東縣環保局近期加強取締空地雜草問題，其中「雜草高度不得超過60公分」的規定，引發不少民眾議論。圖／台東縣環保局提供

台東 環保局

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