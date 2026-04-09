漁港淤沙出不了海、賺不到錢！台東大竹漁民盼重返沙灘求生路

台東縣大武鄉大竹村過去從務農逐漸轉向海上漁業，並在無港口的沙灘上下海作業，形成獨特的部落漁業文化。但20多年前政府推動漁業集中管理政策，村落漁業活動全面遷移至尚武漁港。但如今面臨淤沙問題，漁民盼受限期間能回到村落海灘捕魚，兼顧文化傳承與在地生計。

縣府農業處回應，針對動力膠筏船是否可於淤沙期間移至沙灘出海，仍須綜合考量安全管理及人力資源配置等因素，並與漁會進一步研議可行性。若相關條件評估可行，縣府將支持漁會協助推動相關措施，兼顧漁民需求與作業安全。

大竹村漁業活動隨著1991年政府推動漁業集中管理政策，遷移至尚武漁港。不過近年來，漁港受颱風及東北季風影響，淤沙情形嚴重，導致船隻進出困難，漁民難以正常出海作業，屢屢錯過魚汛期，生計大受衝擊。漁民呼籲相關單位，在港區受限期間，開放回到村落海灘捕魚。

在地漁民張金福表示，若完全依照現行規定，漁民根本難以維持生計，盼政府能體恤地方實際狀況，在漁港淤沙期間，開放漁民回到部落下方沙灘出海，不僅方便作業，也有助於延續傳統捕魚文化。

另一名漁民陳立德也指出，過去從竹筏到現今動力膠筏船，都是在沙灘上下海作業，長年並未發生重大意外，岸上亦有安檢所進行登記管理，如今卻因漁港淤沙受限，讓漁民生計受到嚴重影響。

對此，縣議員尤忠正表示，大竹村漁民面臨的問題不只是經濟層面，更牽涉到文化延續與生活方式。他建議縣府應採取更具彈性的管理機制，在兼顧安全的前提下，研議於漁港淤沙期間，適度開放沙灘作為臨時出海點，協助漁民度過難關。

20多年前政府推動漁業集中管理政策，大竹村漁業活動全面遷移至尚武漁港。但如今面臨淤沙問題，屢屢錯過魚汛期，生計大受衝擊。記者尤聰光／攝影