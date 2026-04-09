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基隆河排油汙廢水 不法所得逾4億 起訴28人
基隆乙級廢棄物清除業者「將誠公司」，涉嫌非法私設廢油廢棄物處理工廠，將含油汙廢水排入基隆河。水公司抽取做為「原水」，導致十萬自來水用戶受影響。檢方昨起訴游姓業者等九人，另起訴三家與將誠有業務往來公司共十九人違反廢棄物清理法。
去年十一月底有基隆市民發現家中自來水有異味，溯源查出問題來自八堵抽水站，抽取做為自來水原水的基隆河水含有油汙。水公司查知後停止抽水，但受汙染原水已進新山淨水場，導致供水範圍內基隆、新北汐止超過十萬用水戶受波及。
檢警調查，游男自父親學得廢油汙水分離技術並接手公司營運，廠區內設置油水分離設備，收取台中港貨輪汰換機廢油、其他廢棄物清運業者廢油汙水，透過廢油汙分離，將無色無味且透明的廢汙水，利用深夜或大雨，以車載或溢流、暗管等方式，長期偷排到碇內大排，再流入基隆河。
將誠公司的地下工廠除處理自家的廢油廢棄物，也處理來自高雄一家公司收取的船舶廢油廢棄物。處理後產生的廢油，賣給高雄這家公司設在苗栗縣的據點，以及桃園市另一家公司，購油公司會將廢油混充工業用油後，轉售給不知情廠商。
將誠公司與苗栗的合法廢棄物處理廠合謀，佯裝成將誠公司所收取的廢油廢棄物，全數運送到這家公司處理，俗稱「跑空單」，掩飾非法處理廢棄物。
檢方估算四家公司獲取不法所得逾四億元，有對涉案公司及被告等人財產聲請扣押，已扣得三億多元。
基隆市長謝國樑曾說，考慮依水汙法開罰最高二千萬元，此案與地檢署緊密配合，今天將公布裁罰作為。水公司表示，會依法求償。
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