基隆今年社區闔家歡健康篩檢開跑...4月辦5場 AI輔助打造智慧健康守護網

基隆市衛生局今天表示，今年度首場「社區闔家歡健康篩檢」活動，12日在安樂區五福里民活動中心舉辦，4月共將舉辦5場，另外在新昆明醫院、台灣礦工醫院，也有提供闔家歡健檢服務，提醒年滿30歲市民把握機會。

衛生局今天公布4月5場社區闔家歡健檢時間和場地，12日在五福里民活動中心（樂利三街34巷52號），18日在信義區市立體育館（信二路40-1號），25日在中正區巴塞隆納社區中庭（新豐街482號），26日有兩場，分別在七堵區七堵火車站光明路出口、暖暖區碇內國小（源遠路258號）。

新昆明醫院4月提供闔家歡健檢時間為9、11、18、23、25和30的上午8時至12時。台灣礦工醫院服務時間為16、17、20、23、24、27和30的上午8時30分至11時，預估至少可為1800人提供篩檢。後續月份場次，民眾可在前一個月的20日前，至基隆市衛生局網站（https://gov.tw/4yd）查詢。

衛生局說，每場篩檢都提供網路預約服務（https://gov.tw/4yd），5場社區到點篩檢在篩檢日前14日至前2日中午12時至前接受預約，每場限額200名，篩檢當天上午8時至10時也提供現場掛號。到兩家醫院篩檢，依各醫院公告訊息預約及報到掛號。

社區闔家歡健康篩檢項目包含一般生化及血液常規檢查、成人健康檢查、B、C型肝炎篩檢、胸部X光、各項癌症篩檢、長者功能評估等，今年仍持續與三軍總醫院合作，導入AI人工智慧技術，進行骨質密度檢查。

參與健檢民眾，篩檢當日要攜帶身分證及健保卡，並於檢查前一天晚上12點後禁食，可少量飲水；慢性病用藥者，應依醫囑正常服藥。

衛生局長張賢政，定期健康篩檢是預防疾病與守護健康的重要關鍵，透過科技輔助與多元篩檢服務，能協助市民及早發現健康風險及早介入治療，呼籲市民朋友把握機會踴躍參與，主動掌握自身健康狀況，為自己與家人打造更安心、健康的生活。

基隆市今年首場「社區闔家歡健康篩檢」，12日在安樂區五福里民活動中心舉辦，衛生局提醒年滿30歲市民把握機會參加。圖／基隆市衛生局提供

基隆市今年首場「社區闔家歡健康篩檢」，12日在安樂區五福里民活動中心舉辦，衛生局提醒年滿30歲市民把握機會參加。圖／基隆市衛生局提供