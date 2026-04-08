游錫堃貼文敬悼老友秘克琳神父 永遠感謝推動「文化立縣」的恩人

蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父，同時也是宜蘭創辦童玩節的重要推手，不幸於4月4日兒童節清晨辭世。前縣長游錫堃早年開辦童玩節時，是秘克琳神父與他並肩作戰，把活動端上國際舞台，游錫堃今天在臉書發文感謝懷念，秘神父不但是童玩節的推手，也是宜蘭文化立縣的恩人。

游錫堃的臉書貼文「秘神父，您是「宜蘭國際童玩藝術節」的推手，也是宜蘭縣「文化立縣」的恩人，我們永遠感謝您，也永遠懷念您！」

前院長游錫堃親筆簽名的敬悼文說，「遽聞秘克琳神父蒙主恩召，深感憂傷，數十年情誼及相處點滴不斷湧入心頭！」話從游自幼喜歡游泳，就近參加「羅東四季早泳會」，該會以羅東「天主教蘭陽青年會」游泳池為基地，其後只要他人在羅東，未赴省議會開會，每天清晨一定去游泳，因此與服務於蘭陽青年會的秘克琳神父認識進而成為好友。

游錫堃說，省議員任內，蘭陽青年會依例都會出國巡迴表演，神父向省教育廳申請補助時，除了請省議會高育仁議長幫忙外，也會提供計畫書請縣籍兩位省議員陳洦汾與他一起協助。在大家努力下，省教育廳每年撥款補助，蘭陽青年會出國展演也都能順利成行，為外交艱困的台灣在歐洲增加能見度。

游錫堃擔任宜蘭縣長後，除了揭櫫「文化立縣」，也將選舉結餘款400萬捐出於1990年成立「財團法人仰山文教基金會」，藉以匯聚民間力量推動文化建設。因為秘神父藝文經驗豐富，加上省議員時期那一段緣分，很自然邀請他擔任仰山董事。

為了迎接吳沙入蘭200周年，游錫堃想要舉辦一個類似法國「亞維農藝術節」的活動，文化中心多次請教秘神父建議舉辦以童玩為主題的藝術節，宜蘭縣政府欣然接受，於是「宜蘭國際童玩藝術節」應運而生。

游錫堃說，台灣全國第一次舉辦國際級藝文活動，國內根本沒有國際藝文團體連結管道，成敗難料，縣政府不敢花錢委託經紀公司，於是借重秘神父的人脈，請他協助連絡他長期參與的國際組織 CIOFF（國際民俗藝術節協會）作為主要窗口。

游錫堃透露，在秘神父一封封親筆信邀請下，宜蘭國際童玩藝術節於1996年7月6日開辦，9國10支藝術團隊參演，參觀人數將近20萬人，門票收入4500萬元；第二屆入園人數28萬多人，門票收入7200萬元，盈餘2600萬元，其後持續不斷，才有今日舉辦30年的「宜蘭國際童玩藝術節」！

感念至此，游錫堃在貼文最後寫下：秘神父，您是「宜蘭國際童玩藝術節」的推手，也是宜蘭縣文化立縣的恩人，我們永遠感謝您，也永遠懷念您！

游錫堃在立法院長卸任前，特別去拜訪秘克琳神父，兩人聊起宜蘭「文化立縣」，相談甚歡。游錫堃還致贈「衝破黨禁1986」英文版給神父。本報資料照

前縣長游錫堃在臉書貼文敬悼秘克琳神父，還附上神父早年請求支援蘭陽青年會出國展演經費的書信，兩人成為相知相惜的好友，日後共同推動開辦「宜蘭國際童玩藝術節」，游感謝神父是宜蘭縣文化立縣的恩人。圖／翻攝自游錫堃臉書