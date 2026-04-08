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「火金姑的故鄉」小礁溪吸引國外客包車賞螢 12場導覽報名秒殺

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
小礁溪賞螢區在清明連假後，螢況很不錯，吸引日本及香港等國外遊客包車來賞螢。圖／鄉公所提供
小礁溪賞螢區在清明連假後，螢況很不錯，吸引日本及香港等國外遊客包車來賞螢。圖／鄉公所提供

宜蘭小礁溪匏杓崙路是螢火蟲集中的賞螢好去處，近年來更打響「火金姑的故鄉」知名度，今年賞螢季從4月起跑，已吸引來自日本香港的遊客專程包車賞螢，看見螢舞飛揚，大為驚豔，開心宣傳告知親友。鄉公所今天中午12時開放線上免費導覽解說報名也很搶手，12場次秒殺額滿。

根據報名官網系統顯示，鄉公所安排周六、日每天兩場次的賞螢免費導覽解說，今中午12時開放線上報名，04秒就報名額滿了。由於螢火蟲有季節性，日期太早或太晚都看不到，所以鄉公所把導覽解說時間訂在4月18日至5月3日的每周六及周日共12場次，每場次30人參加。

鄉公所表示，報名成功的遊客請於當天準時報到，領取名牌，遊客除了聽取了解螢火蟲的一生，還可以提問與導覽老師互動，了解與螢火蟲有關的生態系；如果沒有報名成功的民眾，現場提供「語音生態導覽」服務，也可以掃描QR Code，透過行動裝置線上聆聽大約3分鐘螢火蟲生態解說。

每年賞螢季期間，都會有飯店業者把賞螢納入住宿專案，帶領遊客到小礁溪賞螢，除了飯店把握季節，近年來透過宣傳「火金姑的故鄉-小礁溪」也響亮到國外，最近幾天有來自日本或香港的遊客包車賞螢，而且清明連假雨後的螢況很不錯，很多國外遊客看了大呼過癮。

鄉公所提醒民眾賞螢時輕聲細語，拍照時不能打燈，請自備飲用水並減少使用一次性用品，現場實施交通管制，每天下午16時至20時共4小時。管制路段自匏杓崙路137-3號起，至小礁溪橋（小礁溪一號橋上方約300公尺以上路段），請用路人配合交管人員引導，維護交通秩序與生態環境。

小礁溪賞螢季起跑，12場次的免費導覽解說今天中開放報名，瞬間秒殺，4秒就全部額滿。本報資料照
小礁溪賞螢季起跑，12場次的免費導覽解說今天中開放報名，瞬間秒殺，4秒就全部額滿。本報資料照

小礁溪賞螢區在清明連假後，螢況很不錯，吸引日本及香港等國外遊客包車來賞螢。圖／鄉公所提供
小礁溪賞螢區在清明連假後，螢況很不錯，吸引日本及香港等國外遊客包車來賞螢。圖／鄉公所提供

螢火蟲 日本 香港 宜蘭

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