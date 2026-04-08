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住 Villa、玩滑索、餵水豚！綠舞最低3.6折 指定房型住宿券買一送一

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
入住再贈「卡比巴拉躍湖號」滑索體驗，為宜蘭首家飯店引進滑索設施，全長85公尺、旅客可乘著滑索飛越湖面，俯瞰整座日式主題園區與湖光山色。綠舞／提供
入住再贈「卡比巴拉躍湖號」滑索體驗，為宜蘭首家飯店引進滑索設施，全長85公尺、旅客可乘著滑索飛越湖面，俯瞰整座日式主題園區與湖光山色。綠舞／提供

宜蘭綠舞國際觀光飯店三度蟬聯「食尚玩家旅宿大賞」，並拿下「易遊網台灣最美親子飯店大賞」，親子與日式度假飯店形象大受市場好評。隨著春夏旅遊旺季將至，4月8日至5月15日推出「春夏線上旅展」，主打最低3.6折優惠，一泊二食每人不到2,000元，並祭出5月31日前訂房享旺日免加價、大旺日半價等方案，同步加碼贈送餐飲與日式主題體驗，總價值逾萬元，三天二夜再贈日式味噌小火鍋、Villa房型另送住宿券，並結合餐券、園區一日遊與抽獎活動，機會抽中原價57,200元的Villa住宿券

此外，凡購買旅展住宿券即可享五大主題體驗，包括換上經典浴衣、大正浪漫或Cosplay服飾漫遊園區，體驗滑索迎風飛行樂趣，與水豚、羊駝、梅花鹿等萌寵近距離互動，免費入園黑RURU CAFE觀賞瓦萊黑鼻羊與熊貓羊，以及於週一至週四入住可三選一體驗日式和菓子手作、手刷抹茶或植栽DIY；若入住Villa房型，則再加贈雙人免費入住與體驗內容，並可升級日式體驗五選二，週末另可加選忍者體驗與「妖怪島大冒險」親子活動，整體贈禮總價值最高達18,142元。

此次旅展同步推出多款住宿券方案，【玥】雙人房一泊一食5,388元起，每人加價700元即可升級一泊二食；親子客群可選【嵐】山景四人房一泊一食7,788元，加價500元升等更寬敞的【舞】四人房；另有【黑RuRu露營車】四人房（2大2小）限量50間，主打專人生火備料的BBQ體驗7,988元起，換算每人不到2,000元；適合多人出遊的【漓】海景六人套房，一泊一食17,888元，滿足三代同遊需求。餐飲部分，早餐於蝶舞咖啡廳享用，一泊二食可選西式自助餐或日光璽舞壽喜燒與割烹料理，晚間並提供住客專屬宵夜，打造從早到晚的完整度假體驗。

蝶舞咖啡廳及日光璽舞壽喜燒.割烹攜手推出的「雙廳平日共用餐券」每人890元起，即可享用精緻西式佳餚或創意融合在地食材的日式會席料理，更可選擇戶外烤肉盛宴，Villa房客更能擁有寬敞獨立的私人空間非常適合與親友自在烤肉、小聚放鬆，感受更完整的包棟度假氛圍。時序步入炎炎夏季最適合泡在水裡消暑一夏，超值十入「平日泳池+浴場遊園券」3,900元，即可入園暢遊禪意日式主題園區、使用戶外景觀泳池及浸泡風呂湯池放鬆身心靈，體驗不一樣的一日遊行程。

旅展 住宿 住宿券

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