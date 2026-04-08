太魯閣補助翻3倍上看15萬 鼓勵低碳旅遊與生態教育

太魯閣的壯麗不只來自鬼斧神工的峽谷地景，更來自每位在地居民、部落夥伴與民間團體長年守護，太魯閣國家公園管理處修正發布「夥伴共榮方案補捐助作業規範」，將具發展潛力計畫補助上限由5萬元提高至15萬元，並強化申請方向指引，以更明確政策與資源支持民間創意。

太管處說明，此次調整並未提高申請門檻，而是強調「具體效益與在地連結」，只要計畫有助環境保護、地方發展，並符合太魯閣永續理念，且能展現正面影響力，皆可提出申請，重點補助方向包括淨零碳排、社區環境改善及生態旅遊等。

新制正式納入「戶外教育」項目，鼓勵活動結合自然保育與文化傳承，而非僅停留於體驗層面，例如部落自然體驗營，若除走讀行程外，進一步加入植物、生態或傳統文化解說，並融入無痕山林概念，將更具申請優勢。

太管處舉例，可推動「部落生態導覽員培訓」，強化在地解說能量，或透過居民參與推動社區綠化、災後環境復原，以及發展低碳旅遊路線，深化遊客對太魯閣的認識，若活動安排有一半以上時間聚焦於教育內涵，將更符合補助精神。

在太管處補捐助款支持下，在地玻士岸部落會議辦理「2025年玻士岸部落地方創生—青年共學共作工作坊」，實現在地青年一起學習成長。

太管處表示，此次修正不僅是提高補助金額，更期望每項計畫都能成為落實地方行動的契機，促進人與土地的連結，無論是和平、崇德、富世、秀林、景美地區民間團體，或花蓮地區大專院校，只要具備想法與執行力，皆可申請參與，投入太魯閣永續發展。

太魯閣國家公園管理處修正發布「夥伴共榮方案補捐助作業規範」，將具發展潛力計畫補助上限由5萬元提高至15萬元。圖／太管處提供