快訊

伊朗「人肉盾牌」護電廠畫面曝！美伊停火後 民眾1招急防政府清算

全文／鄭麗文中山陵談話數度哽咽 提「中華民國」盼種下和平種子

卓揆稱中選會人事認命被騙 黃國昌批耍賴：用謊言掩飾毀憲亂政

聽新聞
0:00 / 0:00

太魯閣補助翻3倍上看15萬 鼓勵低碳旅遊與生態教育

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
太魯閣國家公園管理處修正發布「夥伴共榮方案補捐助作業規範」，將具發展潛力計畫補助上限由5萬元提高至15萬元。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處修正發布「夥伴共榮方案補捐助作業規範」，將具發展潛力計畫補助上限由5萬元提高至15萬元。圖／太管處提供

太魯閣的壯麗不只來自鬼斧神工的峽谷地景，更來自每位在地居民、部落夥伴與民間團體長年守護，太魯閣國家公園管理處修正發布「夥伴共榮方案補捐助作業規範」，將具發展潛力計畫補助上限由5萬元提高至15萬元，並強化申請方向指引，以更明確政策與資源支持民間創意。

太管處說明，此次調整並未提高申請門檻，而是強調「具體效益與在地連結」，只要計畫有助環境保護、地方發展，並符合太魯閣永續理念，且能展現正面影響力，皆可提出申請，重點補助方向包括淨零碳排、社區環境改善及生態旅遊等。

新制正式納入「戶外教育」項目，鼓勵活動結合自然保育與文化傳承，而非僅停留於體驗層面，例如部落自然體驗營，若除走讀行程外，進一步加入植物、生態或傳統文化解說，並融入無痕山林概念，將更具申請優勢。

太管處舉例，可推動「部落生態導覽員培訓」，強化在地解說能量，或透過居民參與推動社區綠化、災後環境復原，以及發展低碳旅遊路線，深化遊客對太魯閣的認識，若活動安排有一半以上時間聚焦於教育內涵，將更符合補助精神。

在太管處補捐助款支持下，在地玻士岸部落會議辦理「2025年玻士岸部落地方創生—青年共學共作工作坊」，實現在地青年一起學習成長。

太管處表示，此次修正不僅是提高補助金額，更期望每項計畫都能成為落實地方行動的契機，促進人與土地的連結，無論是和平、崇德、富世、秀林、景美地區民間團體，或花蓮地區大專院校，只要具備想法與執行力，皆可申請參與，投入太魯閣永續發展。

太魯閣國家公園管理處修正發布「夥伴共榮方案補捐助作業規範」，將具發展潛力計畫補助上限由5萬元提高至15萬元。圖／太管處提供
太魯閣國家公園管理處修正發布「夥伴共榮方案補捐助作業規範」，將具發展潛力計畫補助上限由5萬元提高至15萬元。圖／太管處提供

太管處補捐助款支持下，在地玻士岸部落會議辦理「玻士岸部落地方創生—青年共學共作工作坊」，實現在地青年一起學習成長。圖／玻士岸部落李慧蓮提供
太管處補捐助款支持下，在地玻士岸部落會議辦理「玻士岸部落地方創生—青年共學共作工作坊」，實現在地青年一起學習成長。圖／玻士岸部落李慧蓮提供

太魯閣 太魯閣國家公園

延伸閱讀

藍營提育兒減工時修法 卓揆：已在「生育、養育、教育」提出具體政策

403強震滿兩年 花蓮清明旅宿僅約6成

看見幸福台灣／國泰人壽「步步攻億走」贊助瑪家鄉部落

相關新聞

好消息！宜蘭蘇澳捕獲「第一鮪」全昌隆168號明晨返港驗明正身

繼屏東東港昨天出現「第一鮪」後，宜蘭蘇澳也傳出好消息！全昌隆168號漁船今天上午7時許，捕獲重約250公斤黑鮪魚上鉤，目前正全速返港，預計明天凌晨檢驗符要各要件，就能判定第一鮪。據了解，去年全國第一鮪也是由全昌隆168號捕獲，2020年是蘇澳第一，這次將挑戰三度捕獲「蘇澳第一鮪」紀錄。

頂級奢華郵輪「旅行者號」停靠花蓮 地方盼帶動國際觀光商機

頂級奢華郵輪品牌「璽寶郵輪」（Seabourn）旗下「旅行者號」（Seabourn Sojourn），將於8日載運約350名以歐美旅客為主的乘客停靠花蓮港。該船睽違10年再度來訪，並納入42天環球航程的重要節點，地方期待藉由高端國際客源挹注，進一步活絡觀光市場。

宜蘭礦石稅擬每公噸50元 明年起實施

經濟部開放宜蘭部分礦山給業者採取礦石，基於回饋公益，宜蘭縣府訂定礦石開採特別稅自治條例，原本規定礦石開採課徵標準為每公噸卅元，縣務會議昨討論重訂自治條例，調高為每公噸五十元，待議會審議通過後，新標準預計明年元月實施。

宜蘭首創健康點數折抵長青食堂餐費 2大政策強強聯手讓長者愛運動

宜蘭2022年推出「健康存錢筒・愛的零用金」榮獲衛福部健康高齡友善城市創新獎、天下城市治理卓越獎-社會進步組⾸獎，該政策不管在官方或民間都受到肯定，縣政府社會處今天在縣務會議表示，最近他們把零用金點數，開放用於折扺長青食堂餐費，長者吃飯省錢超開心，現在運動不會嫌熱，也不會喊腳酸。

住 Villa、玩滑索、餵水豚！綠舞最低3.6折 指定房型住宿券買一送一

宜蘭綠舞國際觀光飯店三度蟬聯「食尚玩家旅宿大賞」，並拿下「易遊網台灣最美親子飯店大賞」，親子與日式度假飯店形象大受市場好評。隨著春夏旅遊旺季將至，4月8日至5月15日推出「春夏線上旅展」，主打最低3.6折優惠，一泊二食每人不到2,000元，並祭出5月31日前訂房享旺日免加價、大旺日半價等方案，同步加碼贈送餐飲與日式主題體驗，總價值逾萬元，三天二夜再贈日式味噌小火鍋、Villa房型另送住宿券，並結合餐券、園區一日遊與抽獎活動，機會抽中原價57,200元的Villa住宿券。

影／「蘇澳第一鮪」出爐276公斤！全昌隆168號太強 3度登冠

宜蘭「蘇澳第一鮪」今晨判定出爐，由全昌隆168號在釣魚台南方海域，捕獲重達276公斤大黑鮪。船長林宜俊表示，這次很幸運，一次同時捕獲兩鮪，一尾活跳跳，另一尾抓上來時心臟還在跳動，依然新鮮。這也是全昌隆168號三度榮登蘇澳第一鮪頭銜，並且蟬聯去年冠軍好成績。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。