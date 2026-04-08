影／「蘇澳第一鮪」出爐276公斤！全昌隆168號太強 3度登冠

宜蘭「蘇澳第一鮪」今晨判定出爐，由全昌隆168號在釣魚台南方海域，捕獲重達276公斤大黑鮪。船長林宜俊表示，這次很幸運，一次同時捕獲兩鮪，一尾活跳跳，另一尾抓上來時心臟還在跳動，依然新鮮。這也是全昌隆168號三度榮登蘇澳第一鮪頭銜，並且蟬聯去年冠軍好成績。

全昌隆168號鮪延繩釣漁船4月4日出港，昨天上午11時48分船長林宜俊通報，捕獲一尾目測重量250公斤黑鮪活魚，由於第一鮪必須符合4個要件，包含蘇澳籍延繩釣漁船捕獲、活魚上鉤、重量至少180公斤、4月1日之後捕獲。

今晨漁船返港，上午8時去鰓進行鑑定，由漁會宣告符合「蘇澳第一鮪」資格。

去年不但捕獲蘇澳第一鮪、同時更是全國第一鮪的全昌隆168號，相當風光，2020年這艘船也曾經奪下蘇澳第一鮪殊榮。船長林宜俊表示，其實這次是抓到兩尾黑鮪魚，都是公的，另一尾重是218公斤，重量達標，釣起來時魚體完整，心臟有在跳動，可惜不符合活魚標準。

船主邱玲珠是船長的妻子，她透露，出發捕魚前去拜拜，祈求今年好成績，漁船4日出發，兩天後6日下鉤，狀況不好，她告訴老公6日是去年抓到第一鮪的日子，此時林宜俊靈機一動，隔天轉往去年海域下鉤，果然在昨天11點多「中了」，超開心。

現年50歲的林宜俊個性冷靜、精準判斷，捕魚經驗豐富且與其他船員的合作默契佳。他說，這次很幸運，同時有兩鮪一起上鉤，「蘇澳第一鮪」這隻黑鮪魚，大約花了7、8分鐘就抓上來，過程沒有太多掙扎搏鬥，去年因為受到關稅影響，全國第一鮪也是蘇澳第一鮪的拍賣價格並不好。

據了解，全昌隆168號曾經在2020年就抓過「蘇澳第一鮪」，當時每公斤售價1萬元，去年受關稅影響，第一鮪拍賣價僅每公斤7700元，船長希望今年的第一鮪能夠拍賣更好價錢。

「蘇澳第一鮪」今晨判定出爐，由全昌隆168號在釣魚台南方海域，捕獲重達276公斤的大黑鮪；船長林宜俊與船主妻子邱玲珠超開心。記者戴永華／攝影

「蘇澳第一鮪」今晨判定出爐，由全昌隆168號在釣魚台南方海域，捕獲重達276公斤的大黑鮪；這也是全昌隆168號三度榮登蘇澳第一鮪頭銜，並且蟬聯去年冠軍好成績。記者戴永華／攝影

「蘇澳第一鮪」今晨判定出爐，由全昌隆168號在釣魚台南方海域，捕獲重達276公斤的大黑鮪；這也是全昌隆168號三度榮登蘇澳第一鮪頭銜，並且蟬聯去年冠軍好成績。記者戴永華／攝影

「蘇澳第一鮪」今晨判定出爐，由全昌隆168號在釣魚台南方海域，捕獲重達276公斤的大黑鮪；這也是全昌隆168號三度榮登蘇澳第一鮪頭銜，並且蟬聯去年冠軍好成績。記者戴永華／攝影