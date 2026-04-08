標示看不懂？議員質詢後秒改善 台東海濱公園禁菸區全面升級

台東縣海濱公園禁菸與吸菸區標示不明問題，縣議員簡維國日前於議會質詢指出，現場禁菸區與吸菸區規畫不清、缺乏告示牌，恐影響民眾權益與健康，要求相關單位檢討。衛生局隨即與縣府觀光處、環保局及市公所協調，已於園區內明顯處重新張貼禁菸標誌，並同步檢視整體環境設施。

衛生局表示，此次改善除強化禁菸標示外，也配合「垃圾不落地」政策，研議增設垃圾桶及加強清潔維護，希望提供更友善、清晰的公共空間。未來也將持續檢討各大公共場所的禁菸規畫，避免類似情形再發生。

實際走訪海濱公園，不少民眾對改善後的環境表示有感。一名帶孩子來遊玩的家長表示，「以前真的搞不太清楚哪裡可以抽、哪裡不行，現在標示變明顯，帶小孩來也比較放心」。也有外地遊客指出，「來台東玩最怕踩到規定，現在有清楚標誌，對遊客很友善」。

另有在地民眾認為，除了標示清楚外，若能搭配宣導與管理，效果會更好，「有些人不是不知道，是沒有特別在意，如果能多宣導，甚至有人員勸導，會更理想」。

衛生局指出，菸害防制不僅仰賴規範，更需要民眾共同配合。根據國民健康署調查，臺東縣吸菸率已逐年下降，但仍高於全國平均，顯示仍有努力空間。未來除了持續優化公共空間禁菸措施，也將研議創新宣導方式，提升民眾參與度，進一步降低吸菸人口。

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