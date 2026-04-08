花警加薪五月上路 留才效果待觀察

花蓮警力長期不足，人力流失主因為有近三成是外地員警，服務年限一到就申請調走，流動頻繁、缺額難補齊，警方觀察，近年流失原因還有花蓮頻繁天災，影響員警調任意願，縣警局指出，最近調整加給後，每個月薪資最高可增加約五千八百二十元，加成比率居非六都之冠。警界與民代均認為，各縣市薪資有限，未來能否有效改善人力流失，有待觀察。

縣警局指出，人數滿額是一千三百四十人左右，目前缺額一成、約一三四人，預計年中的退休、統調及離職潮，缺額最高可達約一成六、二一五人左右。為改善現況，警局依行政院修正版本調整加給制度，將刑事人員加成比率由六成提高至八成，每月增加約一千九百四十元；同時新增「勤務繁重加成」，依各單位勤務負荷分級發放。

花蓮、吉安分局列為第一級，加成四成；新城、鳳林及玉里分局為第二級，加成三點九成；警察局本部及直屬隊為第三級，加成三點八成，各級每月可增加約二九四九元至三千八百八十元不等，刑事與繁重加給疊加後，最高月增幅可達五千八百二十元。

新制將在五月一日發薪時一併追溯三、四月加給，約有一千名員警受惠，每年預估增加支出約四千萬元。

警界人士指出，雖然花蓮加成比率在非六都中名列前茅，但各縣市差距有限，是否能產生實質吸引力仍待觀察。

議員胡仁順說，花蓮在重大天災後常面臨交通中斷、勤務加重等特殊情況，建議建立每二至三年滾動檢討制度，適時調整待遇，提升留任誘因。