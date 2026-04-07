永慶宜蘭四品牌捐助接送交通 助大同南澳長輩免自付額安心長照

宜蘭縣政府努力把長者帶出來進行長照及健康運動，但偏鄉老人家擔心要支付接送到文健站的車資而放棄，寧可待在家裡。在縣議員沈志弘協助下，永慶房產集團宜蘭四品牌經管會今天捐贈經費給兩個偏鄉，22萬8千元足夠讓兩鄉長輩搭車一整年，參與社區活動，提升身心健康與生活品質。

政府推動長照2.0，在全國原住民地區設置文健康站，另外衛生單位也設有長照C據點，主要為「健康」與「亞健康」長者提供預防失能、延緩老化服務，包含健康促進、共餐、社會參與及電話問安等，幫助長輩在地老化，類似社區中的「柑仔店」提供社會支持。

縣衛生局表示，宜蘭縣大同鄉與南澳鄉因地處偏遠、交通往返不易，加上地形坡度落差大，長期以來影響長者就醫及參與長照及健康促進服務的便利性，需要專車接送，目前兩鄉的接送車輛沒有問題，但長者往返前往文健站或C據點，可能為了支付30元至40元的部分負擔而不願意前往，或是改騎機車行走山路，釀成事故意外。

依規定，長照自付額不能由政府編列預算補助，縣政府近年來透過民間捐助減輕長者負擔，讓更多長輩安心走出家門。今天由永慶房產集團宜蘭四品牌經管會（永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產、永義房屋）捐贈長照交通接送（BD03）自付額經費共22萬8千元。

代理縣長林茂盛感謝投入原鄉交通接送服務的各界善心團體與個人，正因為長期穩定的支持與資源挹注，才能讓偏鄉長者安全、便利地接受優質長照服務，縮短城鄉健康差距，此次捐贈不僅展現企業回饋社會責任，更期盼能拋磚引玉，吸引更多資源投入，守護長者健康與尊嚴。