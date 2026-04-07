宜蘭首創健康點數折抵長青食堂餐費 2大政策強強聯手讓長者愛運動

宜蘭2022年推出「健康存錢筒・愛的零用金」榮獲衛福部健康高齡友善城市創新獎、天下城市治理卓越獎-社會進步組⾸獎，該政策不管在官方或民間都受到肯定，縣政府社會處今天在縣務會議表示，最近他們把零用金點數，開放用於折扺長青食堂餐費，長者吃飯省錢超開心，現在運動不會嫌熱，也不會喊腳酸。

社會處長林蒼蔡表示，後疫情時代很多長者懶得出門，久坐久臥不動，慢性病都來了，縣府為鼓勵長者走出家門到社區運動，想出「健康存錢筒・愛的零用金」，並把公務車改裝成傳統記憶中的「行動柑仔店」巡迴車，老人家只要到社區量血壓、上課或運動都有點數，累積點數等到巡迴車來，可用點數兌換生活用品。

據統計，2022年2月7日開辦截至去年底，參與集點人數從4422人增至1萬0642人，成長141%，持續增加中。這項政策隔年榮獲衛福部國民健康署的「台灣健康城市暨⾼齡友善城市」-⾼齡友善城市類創新獎；2024年榮獲「天下城市治理卓越獎」-社會進步組⾸獎，該組競賽有80幾件專案參加，競爭激烈，拿下首獎不容易。

林蒼蔡說，運動累積點數促進長輩更健康，縣府為提高效益，最近更結合全縣139處長青食堂據點，開放點數折抵餐費，以前老人家運動嫌天氣熱或腳酸，現在都不會了，看到吃飯省錢開心，深蹲換排骨、深展換甜湯，照服員鼓勵長者再多做幾下就可以拿到點數，老人家整個精神都來了。

林蒼蔡說，「健康存錢筒・愛的零用金2.0版」叫點食成金，點是點數、食是食物、成金是可以折抵現金，升級方案結合「健康促進」跟「餐食照顧」新模式，除了維持兌換生活用品外，每月可用50、100、150、200點折抵長青食堂用餐，達到商品多樣化、服務多元化、長者方便化，讓宜蘭的老人家活得久、也活更好。