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頂級奢華郵輪「旅行者號」停靠花蓮 地方盼帶動國際觀光商機

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
頂級奢華郵輪「旅行者號」將於明天載運約350名以歐美旅客為主的乘客停靠花蓮港，地方期待藉由高端國際客源挹注，進一步活絡觀光市場。圖／花蓮港務分公司提供
頂級奢華郵輪「旅行者號」將於明天載運約350名以歐美旅客為主的乘客停靠花蓮港，地方期待藉由高端國際客源挹注，進一步活絡觀光市場。圖／花蓮港務分公司提供

頂級奢華郵輪品牌「璽寶郵輪」（Seabourn）旗下「旅行者號」（Seabourn Sojourn），將於8日載運約350名以歐美旅客為主的乘客停靠花蓮港。該船睽違10年再度來訪，並納入42天環球航程的重要節點，地方期待藉由高端國際客源挹注，進一步活絡觀光市場。

花蓮港務分公司指出，「旅行者號」為巴哈馬籍郵輪，總噸位3萬2477噸，船長198.1公尺、船寬25.6公尺，主打全套房設計與接近1比1的船客比，強調精緻化與高隱私服務。船上提供媲美五星級飯店的餐飲與休憩體驗，整體定位偏向精品級海上旅宿，營造如私人遊艇般的尊榮氛圍。

此次航程自香港出發，經高雄後抵達花蓮，後續將續航日本石垣島、奄美大島與高松，再前往韓國釜山，最終抵達加拿大溫哥華。港務分公司表示，「旅行者號」曾於2016年3月15日首度停靠花蓮港，花蓮能與多個國際城市並列於長天數高端航線之中，顯示其在全球郵輪市場的能見度與吸引力提升。

在岸上行程安排方面，多數旅客將前往太魯閣國家公園，欣賞大理石峽谷景觀，或走訪花蓮市區體驗在地文化。船方也規畫港區至麗翔飯店接駁服務，每30分鐘一班，並透過旅行社安排6車觀光路線，涵蓋慶修院、港天宮及原住民舞蹈展演等特色景點。

為提升服務品質，縣府同步派遣6名觀光大使進駐港區，提供即時旅遊諮詢與協助，依預定時程，郵輪將於8日上午8時抵達引水站，9時完成靠泊花蓮港第23號碼頭，並於當天下午6時離港。地方觀光業者期待，隨著郵輪市場逐步復甦，能持續為花蓮帶來穩定國際客源與經濟效益。

頂級奢華郵輪「旅行者號」將於明天載運約350名以歐美旅客為主的乘客停靠花蓮港，地方期待藉由高端國際客源挹注，進一步活絡觀光市場。圖／花蓮港務分公司提供
頂級奢華郵輪「旅行者號」將於明天載運約350名以歐美旅客為主的乘客停靠花蓮港，地方期待藉由高端國際客源挹注，進一步活絡觀光市場。圖／花蓮港務分公司提供

郵輪 花蓮

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