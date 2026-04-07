好消息！宜蘭蘇澳捕獲「第一鮪」全昌隆168號明晨返港驗明正身

繼屏東東港昨天出現「第一鮪」後，宜蘭蘇澳也傳出好消息！全昌隆168號漁船今天上午7時許，捕獲重約250公斤黑鮪魚上鉤，目前正全速返港，預計明天凌晨檢驗符要各要件，就能判定第一鮪。據了解，去年全國第一鮪也是由全昌隆168號捕獲，2020年是蘇澳第一，這次將挑戰三度捕獲「蘇澳第一鮪」紀錄。

全昌隆168號鮪延繩釣漁船4月4日出港，今天上午11時48分根據船長林宜俊通報，捕獲一尾目測重量250公斤的黑鮪活魚，由於第一鮪必須符合4個要件，包含蘇澳籍延繩釣漁船捕獲、活魚上鉤、重量至少180公斤、4月1日之後捕獲，仍須明天凌晨返港驗明正身。

「北蘇澳、南東港」是黑鮪魚產地指標，據了解，去年「全國第一鮪」（蘇澳第一鮪）由全昌隆168號漁船搶下，該船4月6日在釣魚台南方海域捕獲重達216公斤的母黑鮪魚，並在4月10日拍賣以每公斤7700元、總價166萬3200元成交。

今年的全國第一鮪昨天已經被屏東東港先奪得，宜蘭蘇澳的全昌隆168號雖然晚了一天，不過還是有機會蟬聯「蘇澳第一鮪」。

50歲的船長林宜俊只有11年捕魚經驗，但他身手與判斷力俱足，與其他船員合作默契佳，曾經在2020年就抓過「蘇澳第一鮪」，這次若能連莊去年的第一鮪，將創下三度捕獲蘇澳第一鮪的紀錄。

繼屏東東港出現「第一鮪」後，宜蘭蘇澳也傳出好消息！全昌隆168號漁船今天上午捕獲重約250公斤黑鮪魚上鉤，目前正全速返港，預計明天驗明正身，有可能蟬聯蘇澳第一鮪，並挑戰三度捕獲第一鮪的紀錄，照片為去年第一鮪。本報資料照

繼屏東東港出現「第一鮪」後，宜蘭蘇澳也傳出好消息！全昌隆168號漁船今天上午捕獲重約250公斤黑鮪魚上鉤，目前正全速返港，預計明天驗明正身，有可能蟬聯蘇澳第一鮪，並挑戰三度捕獲第一鮪的紀錄，照片為去年第一鮪。蘇澳鎮公所提供