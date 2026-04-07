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宜蘭縣調整礦石開採特別稅 明年起每公噸30元調高到50元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
開採礦石容易造成環境汙染，宜蘭縣政府重新訂定礦石開採特別稅自治條例，縣務會議今天討論決定把目前每公噸課徵30元調高為每公噸50元，全案近日送縣議會審議通過後，新標準預計明年元月實施。本報資料照片
開採礦石容易造成環境汙染，宜蘭縣政府重新訂定礦石開採特別稅自治條例，縣務會議今天討論決定把目前每公噸課徵30元調高為每公噸50元，全案近日送縣議會審議通過後，新標準預計明年元月實施。本報資料照片

經濟部開放宜蘭部分礦山給業者採取礦石，基於回饋公益，宜蘭縣政府訂定礦石開採特別稅自治條例，原本規定礦石開採課徵標準為每公噸30元，縣務會議今天討論重訂自治條例，調高為每公噸50元，全案近日送縣議會審議通過後，新標準預計明年元月實施。

宜蘭縣礦石開採特別稅自治條例每4年重新調整訂定，有部分縣議員建議縣府調高，縣府財稅局在重訂調整過程中，新標準於今年3月間進行公告預告程序，預告期間有台灣石礦同業公會提出意見，建議課徵維持目前的每公噸30元，不過縣府內部討論後仍決定調高課徵標準為每公噸50元，比花蓮縣府課徵的每公噸70元還低。

基於礦石為國家經濟發展重要資源，但開採過程會造成山林保育、水保、交通、公共設施及自然景觀破壞，業者應該負擔合理稅捐用於回饋公益、補強建設。

宜蘭縣礦石開採特別稅自治條例最早於民國100年公布實施，當時每公噸收取5元，後來調整為10元，目前實施的是112年制定公布，礦石開採每公噸收30元、現況裸露面積每平方公尺20元。

縣府財稅局說，礦石特別稅課徵最多4年，也就是30元及20元的課徵實施期限至116年初止，縣府最近必須重新制定「宜蘭縣礦石開採特別稅自治條例」，決定課徵標準調高為每公噸50元，現況裸露面積的課徵標準維持每平方公尺20元，全案送經議會審議後，明年初公布施行。

經濟部 宜蘭 宜蘭縣

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