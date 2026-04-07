快訊

半導體風雲／晶片關鍵「ABF載板」 成牽動AI算力隱形瓶頸

夾在兩個惡勢力之間！川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝光

烏克蘭空手道國手的日本情誼：為了救國義賣奧運獎牌 時隔4年物歸原主

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭縣府通過自治條例增設副縣長及副秘書長 9月9日成立運動處

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣議員及體育界人士去年11月連署催生成立運動處，宜蘭縣政府通過自治條例增設副縣長及副秘書長，訂定9月9日成立運動處，縣務會議今天通過修改條例後縣議會審議。圖／縣府提供
宜蘭縣議員及體育界人士去年11月連署催生成立運動處，宜蘭縣政府通過自治條例增設副縣長及副秘書長，訂定9月9日成立運動處，縣務會議今天通過修改條例後縣議會審議。圖／縣府提供

宜蘭縣政府縣務會議今天通過修改組織自治條例，縣府原編制1名副縣長，可再增加1人，成為2名副縣縣長，同時也增加1名副秘書長，刪除參議人數限制，最多可以有9名參議；至於地方關切成立「運動處」也納入自治條例，代理縣長林茂盛裁示9月9日成立運動處，請相關局處配合籌備掛牌，「說到做到」。

縣政府表示，因應中央去年12月3日修正地方制度法，規定縣政府設置副縣長2人、副秘書長1人，另外縣政府目前規定參議是5人，自治條例中刪除人數，改為配置員額數不得高於一級單位主管及所屬一級機關首長總員額的五分之二，也就是今年9月9日縣府成立運動處後，局處擴增到23個，23的五分之二就是9名參議，縣政府暨所屬一級機關還可以設置「薦任第8職等至第9職等」視察。

針對宜蘭體育界人士與縣議員連署催生的運動處，立委吳宗憲在今年初邀請人事行政總處會商，中央已同意增加員額，這次也把成立運動處納入修改自治條例。

代理縣長林茂盛表示，今天縣務會議已經通過宜蘭縣政府組織自治條例，增列運動處，接著會循序提報中央完成相關程序，而且縣政府在追加預算中納入運動處所需的辦公空間裝修、桌椅等，預算通過及行政程序完成後就會成立運動處。

林茂盛說，去年教育部9月9日揭牌成立運動部，1年後，縣府訂9月9日成立宜蘭縣政府運動處，他要求縣府教育處跟人事處既然政策決定9月9日成立運動處掛牌，局處務必「說到做到」，宜蘭體育運動向前邁開大步。

宜蘭縣議員及體育界人士去年11月連署催生成立運動處，縣政府縣務會議今天通過修改自治條例，增設副縣長及副秘書長，訂定9月9日成立運動處，條例修改後近日送縣議會審議。本報資料照
宜蘭縣議員及體育界人士去年11月連署催生成立運動處，縣政府縣務會議今天通過修改自治條例，增設副縣長及副秘書長，訂定9月9日成立運動處，條例修改後近日送縣議會審議。本報資料照

運動部 運動 宜蘭

延伸閱讀

暴雨重創苗栗！後龍西瓜半數受災、香瓜全滅頂 農糧署提報天然災害救助

林宅血案現場成轉型正義場址 李遠：第一個實施案例

兒童節衝刺 宜蘭縣長藍綠選將拚育兒政策

台大舍監性平案違失 教部要求學校重啟調查

相關新聞

台水搶救…基隆漏水率改善 仍居全台之最

基隆自來水漏水率居高不下，二○一三年高達百分之卅二點二，去年漏水率降至百分之十九點一一，仍居全台之冠。主因是基隆開發較早，山坡地形管線老舊又加壓，導致漏水率高。台水公司近年砸大錢搶救漏水率，施工汰換與科技檢測雙軌並進，精進管網管理，去年起到明年投入十一點五五億元經費改善，將汰換管線十二點八七公里。

秘克琳神父移靈天主堂 生前愛玩湯姆熊

蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父辭世，昨移靈至北成天主堂，包括蘭陽青年會、舞團教職員及教友等人送別，政治人物前往悼念，感謝神父奉獻六十餘載。宜蘭縣議會議長張勝德透露神父生前可愛一面，包括愛吃漢堡、愛玩湯姆熊，童心正是他長年陪伴、理解孩子的原因。

基隆地標觀音大士神像所在地「大佛禪院」辦法會 邱佩琳出席祈願社會祥和

今天是農曆2月19日觀世音菩薩誕辰，財團法人基隆市大佛禪院舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量，並祈求基隆風調雨順、社會祥和。

陪伴10年落幕…花蓮遠雄海洋公園海豚秀將轉型海豚守護基地

遠雄海洋公園海洋劇場海豚表演「跳浪奇緣」推出近10年，今天迎來最終場演出，未來將轉型為海豚守護基地

政院調高警勤加給…花蓮逾千位警察人員受惠 刑警最高加薪5820元

行政院修正「警察人員警勤加給表」調高刑事及勤務繁重加成。花蓮縣警察局今天表示，已完成規劃，勤務繁重分級列第一級的刑警，最...

基隆漏水率全台第一揭原因 汰管與科技檢測並進再投11億改善

台水公司近年執行降低漏水率計畫，基隆地區去年漏水率19.11%居第一名，但已逐年降低，主要因基隆開發較早，路幅狹小巷弄多，山坡地形水壓變化大，管線老舊導致漏水率高，且維修困難。水公司透過工程汰換與科技檢測雙軌並進，精進管網管理，去年起到明年將再汰換長度12.8公里，預計投入11.55億元經費改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。