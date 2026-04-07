宜蘭縣府通過自治條例增設副縣長及副秘書長 9月9日成立運動處

宜蘭縣政府縣務會議今天通過修改組織自治條例，縣府原編制1名副縣長，可再增加1人，成為2名副縣縣長，同時也增加1名副秘書長，刪除參議人數限制，最多可以有9名參議；至於地方關切成立「運動處」也納入自治條例，代理縣長林茂盛裁示9月9日成立運動處，請相關局處配合籌備掛牌，「說到做到」。

縣政府表示，因應中央去年12月3日修正地方制度法，規定縣政府設置副縣長2人、副秘書長1人，另外縣政府目前規定參議是5人，自治條例中刪除人數，改為配置員額數不得高於一級單位主管及所屬一級機關首長總員額的五分之二，也就是今年9月9日縣府成立運動處後，局處擴增到23個，23的五分之二就是9名參議，縣政府暨所屬一級機關還可以設置「薦任第8職等至第9職等」視察。

針對宜蘭體育界人士與縣議員連署催生的運動處，立委吳宗憲在今年初邀請人事行政總處會商，中央已同意增加員額，這次也把成立運動處納入修改自治條例。

代理縣長林茂盛表示，今天縣務會議已經通過宜蘭縣政府組織自治條例，增列運動處，接著會循序提報中央完成相關程序，而且縣政府在追加預算中納入運動處所需的辦公空間裝修、桌椅等，預算通過及行政程序完成後就會成立運動處。

林茂盛說，去年教育部9月9日揭牌成立運動部，1年後，縣府訂9月9日成立宜蘭縣政府運動處，他要求縣府教育處跟人事處既然政策決定9月9日成立運動處掛牌，局處務必「說到做到」，宜蘭體育運動向前邁開大步。