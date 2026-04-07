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趕在颱風汛期前 貫穿台東市太平溪緊急疏濬完成

中央社／ 記者盧太城台東縣7日電

台東過去3年連續遭颱風襲擊，貫穿台東市的太平溪淤砂嚴重，台東縣政府去年啟動緊急疏濬計畫，日前已清出逾61萬立方公尺的土石，宣告在今年颱風和汛期前完成緊急疏濬。

受歷年颱洪影響，太平溪流域土石嚴重淤積台東縣政府去年開始啟動「山陀兒颱風專款緊急疏濬」，清出土石量已超過61萬立方公尺，且全數運出河道，在汛期將至前完成緊急疏濬。

台東縣長饒慶鈴今日上午在臉書貼文表示，颱風汛期將至，太平溪、金崙溪、太麻里溪、文里溪緊急疏濬完成，共清出271萬立方公尺土石，保持河道暢通，防洪能力大提升。太平溪清出逾61萬立方公尺土石，太平溪去年颱風接連侵襲，土石嚴重淤積，這次河道浚深達2.5米到3米，且全數運送至出海口兩側海岸養灘作業，目前工程僅剩後續整理收尾。

饒慶鈴表示，將繼續推動台東縣內6條重要河川疏濬，近年來強降雨越來越明顯，縣政府每年都花很多心力整理河道，也感謝中央同意補助新台幣5.1億元的颱風丹娜絲疏濬專款，利嘉溪、知本溪、太麻里溪、金崙溪、大竹溪及大武溪等6條重要河川疏濬也陸續開工，預計年底完成433萬立方公尺土石疏濬。

台東縣政府建設處長蔡勝雄告訴中央社記者，去年歷經颱風丹娜絲、樺加沙及鳳凰颱風接連侵襲，造成台東縣內多處縣管河川土石嚴重淤積，其中流經台東市精華地段的重要河川太平溪，河道淤積情形日益明顯，已對周邊居民生活及防洪安全構成潛在威脅。

他說，太平溪疏濬後增加河道通洪能力外，也可減緩海岸侵蝕、延長灘線，兼顧防洪與海岸防護功能，此外，山陀兒颱風專款也同步展開金崙溪、太麻里溪及文里溪緊急疏濬，共清出210萬立方公尺土石，4條溪緊急疏濬工程預計於4月中旬完工。

蔡勝雄表示，縣政府接著成功爭取丹娜絲颱風疏濬專款5.13億元，規劃投入利嘉溪、知本溪、太麻里溪、金崙溪、大竹溪及大武溪等6條重要河川，相關工程已加速辦理，4月起陸續開工執行，目標於今年底前完成約433萬立方公尺之疏濬量，全面提升台東縣內河川防洪能力。

丹娜絲颱風 台東 饒慶鈴

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