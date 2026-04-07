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基隆漏水率全台第一揭原因 汰管與科技檢測並進再投11億改善
台水公司近年執行降低漏水率計畫，基隆地區去年漏水率19.11%居第一名，但已逐年降低，主要因基隆開發較早，路幅狹小巷弄多，山坡地形水壓變化大，管線老舊導致漏水率高，且維修困難。水公司透過工程汰換與科技檢測雙軌並進，精進管網管理，去年起到明年將再汰換長度12.8公里，預計投入11.55億元經費改善。
一區處全區處轄區近三年漏水率逐年下降，漏水率從112年的20.96%、113年的19.86%、114年的19.11%；114年漏水量約7.65萬CMD。一區處102至113年共汰換148.67公里自來水管線，投入經費38.07億元。114年至116年將汰換長度12.87KM，預算數11.55億元。後續年度仍會滾動檢討再投入管線汰換經費。
一區處副處長魏金龍表示，採取主動防治漏水，以分區計量管網建置、建置地理資訊系統、以AI科技辦理檢漏、大數據漏水偵測輔助系統監測小區漏水。目前優先汰換老舊管線、採用優良管種，用戶管改以不銹鋼管施工。
魏金龍表示，水壓管理則設置變頻器以穩定水壓及避免水錘效應、調控合理水壓降低漏水風險、廣布水壓監測點，透過視覺化及行動化之監測平台以利管理，提高修漏速度及品質。
基隆市政府工務處長簡翊哲說，針對台水提出降低漏水率計畫已加強召開協調會頻率，今年已召開兩次協調會報，針對市轄區汰換工程21處改善地點進行進度檢討或提供行政協助，協調台水公司克服施工障礙，協助加速管線汰換，以降低漏水率。
工務處除持續原有定期召開道路挖掘管理整合會報，提前預告年度刨鋪路段，並按月整合各管線單位配合及併同汰換地下管線。
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