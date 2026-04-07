聽新聞
0:00 / 0:00

基隆漏水率全台第一揭原因 汰管與科技檢測並進再投11億改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆地區漏水率高，台水公司去年起到明年將再汰換長度12.8公里，預計投入11.55億元經費改善。圖／基隆市政府提供
基隆地區漏水率高，台水公司去年起到明年將再汰換長度12.8公里，預計投入11.55億元經費改善。圖／基隆市政府提供

台水公司近年執行降低漏水率計畫，基隆地區去年漏水率19.11%居第一名，但已逐年降低，主要因基隆開發較早，路幅狹小巷弄多，山坡地形水壓變化大，管線老舊導致漏水率高，且維修困難。水公司透過工程汰換與科技檢測雙軌並進，精進管網管理，去年起到明年將再汰換長度12.8公里，預計投入11.55億元經費改善。

一區處全區處轄區近三年漏水率逐年下降，漏水率從112年的20.96%、113年的19.86%、114年的19.11%；114年漏水量約7.65萬CMD。一區處102至113年共汰換148.67公里自來水管線，投入經費38.07億元。114年至116年將汰換長度12.87KM，預算數11.55億元。後續年度仍會滾動檢討再投入管線汰換經費。

一區處副處長魏金龍表示，採取主動防治漏水，以分區計量管網建置、建置地理資訊系統、以AI科技辦理檢漏、大數據漏水偵測輔助系統監測小區漏水。目前優先汰換老舊管線、採用優良管種，用戶管改以不銹鋼管施工。

魏金龍表示，水壓管理則設置變頻器以穩定水壓及避免水錘效應、調控合理水壓降低漏水風險、廣布水壓監測點，透過視覺化及行動化之監測平台以利管理，提高修漏速度及品質。

基隆市政府工務處長簡翊哲說，針對台水提出降低漏水率計畫已加強召開協調會頻率，今年已召開兩次協調會報，針對市轄區汰換工程21處改善地點進行進度檢討或提供行政協助，協調台水公司克服施工障礙，協助加速管線汰換，以降低漏水率。

工務處除持續原有定期召開道路挖掘管理整合會報，提前預告年度刨鋪路段，並按月整合各管線單位配合及併同汰換地下管線。

基隆地區漏水率高，台水公司去年起到明年將再汰換長度12.8公里，預計投入11.55億元經費改善。圖／基隆市政府提供
基隆地區漏水率高，台水公司去年起到明年將再汰換長度12.8公里，預計投入11.55億元經費改善。圖／基隆市政府提供

基隆 漏水 台水

延伸閱讀

台水搶救…基隆漏水率改善 仍居全台之最

地下管線圖資落差 檢測試挖降低破管風險

桃園竹圍遊艇碼頭 修復進度遭質疑

國教署挹注13億元 改善偏鄉校宿舍助教師留任

相關新聞

台水搶救…基隆漏水率改善 仍居全台之最

基隆自來水漏水率居高不下，二○一三年高達百分之卅二點二，去年漏水率降至百分之十九點一一，仍居全台之冠。主因是基隆開發較早，山坡地形管線老舊又加壓，導致漏水率高。台水公司近年砸大錢搶救漏水率，施工汰換與科技檢測雙軌並進，精進管網管理，去年起到明年投入十一點五五億元經費改善，將汰換管線十二點八七公里。

基隆漏水率全台第一揭原因 汰管與科技檢測並進再投11億改善

台水公司近年執行降低漏水率計畫，基隆地區去年漏水率19.11%居第一名，但已逐年降低，主要因基隆開發較早，路幅狹小巷弄多，山坡地形水壓變化大，管線老舊導致漏水率高，且維修困難。水公司透過工程汰換與科技檢測雙軌並進，精進管網管理，去年起到明年將再汰換長度12.8公里，預計投入11.55億元經費改善。

秘克琳神父移靈天主堂 生前愛玩湯姆熊

蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父辭世，昨移靈至北成天主堂，包括蘭陽青年會、舞團教職員及教友等人送別，政治人物前往悼念，感謝神父奉獻六十餘載。宜蘭縣議會議長張勝德透露神父生前可愛一面，包括愛吃漢堡、愛玩湯姆熊，童心正是他長年陪伴、理解孩子的原因。

基隆地標觀音大士神像所在地「大佛禪院」辦法會 邱佩琳出席祈願社會祥和

今天是農曆2月19日觀世音菩薩誕辰，財團法人基隆市大佛禪院舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量，並祈求基隆風調雨順、社會祥和。

陪伴10年落幕…花蓮遠雄海洋公園海豚秀將轉型海豚守護基地

遠雄海洋公園海洋劇場海豚表演「跳浪奇緣」推出近10年，今天迎來最終場演出，未來將轉型為海豚守護基地

政院調高警勤加給…花蓮逾千位警察人員受惠 刑警最高加薪5820元

行政院修正「警察人員警勤加給表」調高刑事及勤務繁重加成。花蓮縣警察局今天表示，已完成規劃，勤務繁重分級列第一級的刑警，最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。