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秘克琳神父移靈天主堂 生前愛玩湯姆熊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
住院前幾天，秘克琳神父還去湯姆熊玩，包括推金幣、桌上冰棍球、打彈珠、遊戲換彩票他都愛，經常一玩就是兩小時。圖／讀者提供
住院前幾天，秘克琳神父還去湯姆熊玩，包括推金幣、桌上冰棍球、打彈珠、遊戲換彩票他都愛，經常一玩就是兩小時。圖／讀者提供

蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父辭世，昨移靈至北成天主堂，包括蘭陽青年會、舞團教職員及教友等人送別，政治人物前往悼念，感謝神父奉獻六十餘載。宜蘭縣議會議長張勝德透露神父生前可愛一面，包括愛吃漢堡、愛玩湯姆熊，童心正是他長年陪伴、理解孩子的原因。

今年是蘭陽舞蹈團創團成立六十周年，原本安排的新舞碼「鳳凰樹下的約定」準備巡迴演出，可惜秘克琳神父已經看不到了，這齣新舞也將成為紀念神父的作品。

秘克琳神父很愛小孩，早年為了避免孩子放學後亂跑，開辦課後育樂營，同時創辦聖音幼兒園；後有感中華文化之美，一九六六年創辦蘭陽舞蹈團，帶領舞團到歐洲巡演，成為首支在天主教教宗御前表演的民族舞團；一九九六年縣府創辦宜蘭童玩節，秘克琳神父也是幕後重要推手。

「這場好仗打完了，賽程跑到終點，信仰也守住了。」張勝德說，這段文字正是秘克琳神父一生最好的寫照。

秘克琳神父的告別彌撒訂於四月九日上午十時在北成天主堂舉行，十一時公祭；彌撒結束後，「蘭陽青年會」將做最後告別，在廣興公墓舉行安葬儀式。

神父 漢堡 張勝德

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