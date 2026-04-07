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台水搶救 基隆漏水率改善 仍居全台之最

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰張策／連線報導
基隆地區漏水率偏高，台水公司去年起到明年將再汰換長度十二點八七公里管線，預計投入十一點五五億元經費改善。圖／基隆市政府提供
基隆地區漏水率偏高，台水公司去年起到明年將再汰換長度十二點八七公里管線，預計投入十一點五五億元經費改善。圖／基隆市政府提供

基隆自來水漏水率居高不下，二○一三年高達百分之卅二點二，去年漏水率降至百分之十九點一一，仍居全台之冠。主因是基隆開發較早，山坡地形管線老舊又加壓，導致漏水率高。台水公司近年砸大錢搶救漏水率，施工汰換與科技檢測雙軌並進，精進管網管理，去年起到明年投入十一點五五億元經費改善，將汰換管線十二點八七公里。

基隆二○一三年漏水率百分之卅二點二，大量的水在輸送過程流失，水公司提出短中長期計畫挽救漏水率。二○一三年至前年，水公司在基隆境內陸續投入卅八點○七億元，共汰換一四八點六七公里水管。

自來水公司副總武經文表示，漏水率是指供水量減去用水量，除輸送過程流失，還會有表差、不計費水量等。抄表時發現用戶水表數據突然增加，可能是內線漏水，會通知注意、改善。

一區處副處長魏金龍說，水公司透過ＡＩ科技檢漏、大數據漏水偵測輔助系統監測小區漏水；老舊管線汰換成更耐用的不鏽鋼管。

魏金龍說明，基隆多丘陵，地勢高低變化影響水壓，現有二七一處加壓站，因土地取得受限，無法全數設置水池加壓，多採管中加壓站，管壓控制維護挑戰性高，導致漏水率增加。水壓管理有設置變頻器以穩定水壓，避免水錘效應、調控合理水壓降低漏水風險、廣布水壓監測點，透過視覺化及行動化監測平台管理，提高修漏速度。

基隆工務處長簡翊哲說，台水降低漏水率協調會今年已開兩次，市府提供行政協助，加速管線汰換。工務處也提前預告年度刨鋪路段，按月整合各管線單位配合及併同汰換地下管線。

新北近三年也透過汰換老舊管線及優化管網水壓管理，逐漸發揮成效。水利局分析，漏水成因可能包括道路下方地層淘空，導致管線破裂或接頭損害，或因管線老舊滲漏，以及管網水壓不穩定等因素所致。

水利局 基隆 漏水

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