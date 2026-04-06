基隆地標觀音大士神像所在地「大佛禪院」辦法會 邱佩琳出席祈願社會祥和

今天是農曆2月19日觀世音菩薩誕辰，財團法人基隆市大佛禪院舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量，並祈求基隆風調雨順、社會祥和。

大佛禪院位在基隆港東岸山上的中正公園，興建於1969年，廟前矗立一尊74公尺高的觀音神像，從港區、市區多處都可看見，成為基隆的地標之一。

大佛禪院在每年的觀世音誕辰舉辦法會及午供典禮，祝禱善信人士消業障、增福慧。邱佩琳出席致詞時，感謝大佛禪院董事長黃丁風和董事、法師及工作人員，用心籌辦活動，肯定大佛禪院長年推動宗教教化，投入公益關懷，成為社會中安定人心的重要力量。

邱佩琳說，大佛禪院是基隆重要的信仰中心，觀音大士坐鎮山頭，不僅是最顯眼的城市地標，更是大家心中最慈悲、最安定的守護力量。

大佛禪院舉辦莊嚴殊勝的法會與午供儀式，希望讓參與民眾在繁忙生活中能沉澱心靈，感受難得的平靜與法喜。邱佩琳轉達謝國樑的誠摯祝福，祈願觀世音菩薩慈光普照，庇佑每一位市民朋友闔家平安、福慧增長。

財團法人基隆市大佛禪院今天舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量。圖／基市府提供

財團法人基隆市大佛禪院今天舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量。圖／基市府提供

財團法人基隆市大佛禪院今天舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量。圖／基市府提供

財團法人基隆市大佛禪院今天舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量。圖／基市府提供