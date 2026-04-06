快訊

白宮官員回應45天停火計畫 「討論中但川普尚未批准」

獨／遭投資詐騙慘欠上億 美魔女堅持不離婚…陪夫還清巨債

中職／慘…兄弟谷底還在下跌 悍將延長10局賞他們4連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆地標觀音大士神像所在地「大佛禪院」辦法會 邱佩琳出席祈願社會祥和

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
財團法人基隆市大佛禪院今天舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量。圖／基市府提供
財團法人基隆市大佛禪院今天舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量。圖／基市府提供

今天是農曆2月19日觀世音菩薩誕辰，財團法人基隆市大佛禪院舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量，並祈求基隆風調雨順、社會祥和。

大佛禪院位在基隆港東岸山上的中正公園，興建於1969年，廟前矗立一尊74公尺高的觀音神像，從港區、市區多處都可看見，成為基隆的地標之一。

大佛禪院在每年的觀世音誕辰舉辦法會及午供典禮，祝禱善信人士消業障、增福慧。邱佩琳出席致詞時，感謝大佛禪院董事長黃丁風和董事、法師及工作人員，用心籌辦活動，肯定大佛禪院長年推動宗教教化，投入公益關懷，成為社會中安定人心的重要力量。

邱佩琳說，大佛禪院是基隆重要的信仰中心，觀音大士坐鎮山頭，不僅是最顯眼的城市地標，更是大家心中最慈悲、最安定的守護力量。

大佛禪院舉辦莊嚴殊勝的法會與午供儀式，希望讓參與民眾在繁忙生活中能沉澱心靈，感受難得的平靜與法喜。邱佩琳轉達謝國樑的誠摯祝福，祈願觀世音菩薩慈光普照，庇佑每一位市民朋友闔家平安、福慧增長。

財團法人基隆市大佛禪院今天舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量。圖／基市府提供
財團法人基隆市大佛禪院今天舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量。圖／基市府提供

財團法人基隆市大佛禪院今天舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量。圖／基市府提供
財團法人基隆市大佛禪院今天舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量。圖／基市府提供

財團法人基隆市大佛禪院今天舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量。圖／基市府提供
財團法人基隆市大佛禪院今天舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量。圖／基市府提供

財團法人基隆市大佛禪院今天舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量。圖／基市府提供
財團法人基隆市大佛禪院今天舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量。圖／基市府提供

財團法人基隆市大佛禪院今天舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量。圖／基市府提供
財團法人基隆市大佛禪院今天舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量。圖／基市府提供

基隆 法會 邱佩琳 謝國樑 基隆港

延伸閱讀

高雄獨有原住民族「卡那卡那富族」河祭登場 莊嚴古禮現傳承力量

今天「觀音生」！命理師點名3生肖拜完發財 5大禁忌千萬別犯

地藏王菩薩和海龍蛙兵結緣 海龍忠烈地藏紀念館六月動工今超薦祈福

盧秀燕現身關心基隆市長選情 被視為全台輔選起手式

相關新聞

政院調高警勤加給…花蓮逾千位警察人員受惠 刑警最高加薪5820元

行政院修正「警察人員警勤加給表」調高刑事及勤務繁重加成。花蓮縣警察局今天表示，已完成規劃，勤務繁重分級列第一級的刑警，最...

陪伴10年落幕…花蓮遠雄海洋公園海豚秀將轉型海豚守護基地

遠雄海洋公園海洋劇場海豚表演「跳浪奇緣」推出近10年，今天迎來最終場演出，未來將轉型為海豚守護基地

基隆地標觀音大士神像所在地「大佛禪院」辦法會 邱佩琳出席祈願社會祥和

今天是農曆2月19日觀世音菩薩誕辰，財團法人基隆市大佛禪院舉辦祈福法會暨午供典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑出席，肯定禪院推動參與公益活動關懷，成為安定人心重要力量，並祈求基隆風調雨順、社會祥和。

廣角鏡／花蓮吉安桐花 延後一周盛開

花蓮縣吉安鄉南華林業文化園區種逾三百棵油桐花樹，每年四月初油桐花盛開，猶如雪地毯。吉安鄉公所表示，受去年颱風與氣候影響，今年開花延後約一周，目前僅百株開花，預估四月九日至十九日是盛開期。

綠博連假湧人潮！園區流量管制 開放影片介紹展館亮點聰明玩綠博

清明連假期間，宜蘭綠色博覽會今天湧現人潮，園方啟動車輛總量管制。主辦單位呼籲民眾假日搭乘大眾運輸工具，或前往周邊有免費停車場及免費接駁，可多加利用；綠博粉專今天也釋出第二支官方宣傳影片，遊客入園前先看一看，找出最適合的聰明玩法。

金屬中心「共榮嘉年華」今起登場 展現逾一甲子技術能量

金屬工業研究發展中心創立63周年，今起舉行為期3天的「金工顧產業 共榮嘉年華」，展示逾一甲子的研發能量，經濟部政務次長何晉滄看好金工中心在醫材、無人機、國防航太、綠能轉型及新材料領域等前景，期許發揮在地創新引擎角色，提升台灣在全球供應鏈價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。