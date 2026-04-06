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政院調高警勤加給…花蓮逾千位警察人員受惠 刑警最高加薪5820元

中央社／ 花蓮縣6日電
行政院修正「警察人員警勤加給表」調高刑事及勤務繁重加成。花蓮縣警察局今天表示，已完成規劃，勤務繁重分級列第一級的刑警，最高可加薪新台幣5820元。示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
行政院修正「警察人員警勤加給表」調高刑事及勤務繁重加成。花蓮縣警察局今天表示，已完成規劃，勤務繁重分級列第一級的刑警，最高可加薪新台幣5820元。示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

政院修正「警察人員警勤加給表」調高刑事及勤務繁重加成。花蓮縣警察局今天表示，已完成規劃，勤務繁重分級列第一級的刑警，最高可加薪新台幣5820元。

花蓮縣警察局表示，這次修正重點在於提高刑事人員加成比例，由6成調升至8成，每月增加1940元；另針對勤務負荷差異，新增勤務繁重加成制度，授權各地方政府依實際狀況分級支給。

花蓮縣警察局表示，花蓮長期面臨人力補充不易問題，且近年天災多、導致交通中斷等，影響外地人員調任意願，為提高待遇誘因，在花蓮縣府支持下，訂定分級基準，最高加成4成。

花蓮縣警察局表示，勤務繁重加成分級制度分為3級，分別為加成4成、3.9成及3.8成，每月增加2949元至3880元不等，以勤務繁重第一級的花蓮及吉安分局刑事警察人員為例，每月最高可望加薪5820元。

花蓮縣警察局將於5月1日發放薪資時，追溯自3月、4月刑事加給及繁重加給，估計花蓮縣府1年增加約4000萬元支出，1000多名警察人員受惠。

花蓮縣警察局長范織坤表示，警察人員肩負治安維護及交通疏導任務，於重大災害期間需投入大量人力協助救災工作，盼透過這次制度調整，讓基層員警待遇福利實質增加，提升工作士氣。

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