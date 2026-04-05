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綠博連假湧人潮！園區流量管制 開放影片介紹展館亮點聰明玩綠博

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭綠博人潮爆棚，主辦單位請遊客多利用附近的免費停車場，提供免費接駁服務，或請搭乘大眾運輸工具進入綠博。圖／綠博園區提供
宜蘭綠博人潮爆棚，主辦單位請遊客多利用附近的免費停車場，提供免費接駁服務，或請搭乘大眾運輸工具進入綠博。圖／綠博園區提供

清明連假期間，宜蘭綠色博覽會今天湧現人潮，園方啟動車輛總量管制。主辦單位呼籲民眾假日搭乘大眾運輸工具，或前往周邊有免費停車場及免費接駁，可多加利用；綠博粉專今天也釋出第二支官方宣傳影片，遊客入園前先看一看，找出最適合的聰明玩法。

清明連假進入倒數，今天綠博園區大爆滿，500個車位不夠停，園方啟動車流總量管制，預估明天上午也會是好天氣，縣政府籲請民眾如果綠博收費的停車場爆滿，可以前往省道旁的安永心食館，有160個小客車免費停車位，武荖坑路上去的玉皇宮也有250個免費停車位，遊客下車後有免費接駁服務抵達會場。

春暖花開，園區盆栽綠景館集結數十年、甚至上百年的珍稀盆景，打造宛如凝結時光的微觀森林，吸引不少人參觀；熱門的各遊戲區排隊人潮絡繹不絕，宜蘭綠色博覽會官網今天公布第二支宣傳影片「格物致知迴響」，教你如何聰明玩綠博。

8分鐘影片匯集18個永續展館精彩片段，收錄場館精彩內容，不管親子一起來、跟朋友出遊或一個人慢慢感受園區在說什麼，從影片找到適合逛法，透過鏡頭感受格致與共生的意義與自然美學，可參考連結：https://youtu.be/h5FCRAv7l0s?si=vPgI56grf9Vv0grr。

綠博18個永續展區精彩解析，涵蓋四大主題區塊，從深海到天空、從傳統到未來，探索旅程如下：

●探索深藍、沃壤與穹蒼：科學與演化的冒險，展館有蔚藍脈動、艾兒樂園、未來電力公司、南島起源、寶藏遊戲、碳顯紀。

● 島嶼根脈與美學：職人匠心與原生韌性，展館有植人育所、綠野方舟、蘭藝花苑、盆栽綠景。

●永續農遊與癒境：品味大地的厚實餽贈，展館有農業實驗學校、療癒之地、聲歷奇境。

● 生命守護與行動：將善意轉化為日常實踐，展館有動物莊園、鴨軸好戲、溪流生態、土壤國的奇幻旅程、凡得立商店。主辦單位歡迎全國民眾趁好天氣來宜蘭，深度體驗暢遊各展館。

宜蘭綠博人潮爆棚，主辦單位請遊客多利用附近的免費停車場，提供免費接駁服務，或請搭乘大眾運輸工具進入綠博。圖／綠博園區提供
宜蘭綠博人潮爆棚，主辦單位請遊客多利用附近的免費停車場，提供免費接駁服務，或請搭乘大眾運輸工具進入綠博。圖／綠博園區提供

宜蘭綠博的盆栽綠景館集結數十年、甚至上百年的珍稀盆景，打造宛如凝結時光的微觀森林，吸引不少人參觀。圖／綠博園區提供
宜蘭綠博的盆栽綠景館集結數十年、甚至上百年的珍稀盆景，打造宛如凝結時光的微觀森林，吸引不少人參觀。圖／綠博園區提供

宜蘭綠博人潮爆棚，主辦單位請遊客多利用附近的免費停車場，提供免費接駁服務，或請搭乘大眾運輸工具進入綠博。圖／綠博園區提供
宜蘭綠博人潮爆棚，主辦單位請遊客多利用附近的免費停車場，提供免費接駁服務，或請搭乘大眾運輸工具進入綠博。圖／綠博園區提供

宜蘭綠博人潮爆棚，主辦單位請遊客多利用附近的免費停車場，提供免費接駁服務，或請搭乘大眾運輸工具進入綠博。圖／綠博園區提供
宜蘭綠博人潮爆棚，主辦單位請遊客多利用附近的免費停車場，提供免費接駁服務，或請搭乘大眾運輸工具進入綠博。圖／綠博園區提供

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