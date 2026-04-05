秘克琳神父口中「漂亮的小姐」 宜縣文化局長黃伴書感念：神奇緣份

秘克琳神父是創辦宜蘭國際童玩節的重要推手，童玩節由縣府文化局主辦，現任文化局長黃伴書從小對神父創辦的蘭陽舞蹈團滿懷憧憬，覺得神父「好厲害」，直到3年前承辦童玩節，幸運認識並且親近神父，每隔一、兩個月會前去探望。她今天說，原本預計這月要去拜訪報告今年童玩節內容，很遺憾卻沒機會了。

秘克琳神父昨天辭世，來台62年來為台灣付出奉獻，讓人感懷。前縣長游錫堃於1996年創辦宜蘭國際童玩藝術節，開創地方政府暑假帶狀性大型活動，當時為了邀請各國的民族舞蹈團到童玩節演出，透過秘克琳以藝文名義突破困境，成功邀約，至今已累計100個國家隊伍來參加過童玩節。

縣政府文化局長黃伴書與秘克琳神父相差38歲，兩人卻有跨世代的好交情。黃伴書不是宜蘭人，她十幾歲時看到蘭陽舞蹈團演出新聞、到教宗前表演名揚國際，當時覺得神父帶領的舞蹈團好厲害，充滿敬意；直到1996年開辦第一屆宜蘭童玩節，當年二十幾歲的她與友人來玩，對活動留下美好印象。

三年多前，黃伴書接下宜蘭縣文化局長一職，成了活動總操盤。她第一年策畫活動，有幸拜會秘克琳神父，看到早年心目中的超人英雄，如今親炙感受神父的慈愛與和藹，此後她每隔一、兩個月就會帶著神父愛吃的水果或蛋糕等美食前去探望，看著神父開心吃喝。

去年宜蘭童玩節30周年，活動7月5日開幕，縣文化局準備蛋糕在親水公園慶祝30歲生日；活動結束後，可愛的秘克琳神父嘀咕著沒吃到蛋糕，黃伴書允諾一定補上，7月7日神父90歲生日，她特地帶著蛋糕大夥幫神父慶生。

幾年前，秘克琳神父跌倒後住進安寧病房，有專門男看護照顧，起初他還記得文化局長黃伴書；但醫院人員透露，隨著神父體能日漸衰退，留著印象中的美好，記得黃伴書是一位「漂亮的小姐」會經常來看他，黃局長真的讓人覺得很有心。

對於神父離世，黃伴書百般不捨，從小到大，從她印象中的英雄超人，直到後來承辦活動能夠親近神父。黃伴書說，幾天前還跟同仁提到這個月要去拜訪，跟神父報告今年童玩節活動內容，沒想到神父昨天離開大家，心裡覺得捨不得，但也期盼神父不再有病痛，回到天家，而她與神父這段「神奇的緣份」，將永遠是生命中最美好的註記。