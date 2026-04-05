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花蓮南華林業園區桐花晚開 預估4/9起盛開

中央社／ 記者張祈花蓮縣5日電

位在花蓮吉安鄉的南華林業文化園區種植約300棵油桐樹，每年4月間花期盛開，隨風飄落有著「春天雪」美稱，受年初低溫影響，今年較晚開花，預估9日起進入盛開期。

南華林業文化園區隸屬林業保育署南華工作站，前身為貯木場，佔地約7公頃，隨伐木作業結束後，保留早期製材的機械，規劃多條步道，其中400公尺長的「桐花林道」不僅是花蓮賞花首選，更獲選客委會優選的桐花情報景點。

林業保育署花蓮分署南華工作站表示，受到去年颱風影響部分桐樹受損，補種的小株開花機率不高，加上今年初氣溫較低，也影響開花時間，目前花況約有2至3成，較往年晚1週，預計清明節後會盛開，盛開期約在9日至19日。

林業保育署與吉安鄉公所合作舉辦「桐花季」活動，結合林業文化、客庄文化及在地產地體驗，公所媒合附近13家旅宿業，推出住宿優惠專案，鼓勵遊客留宿吉安，串連桐花林道及附近的聚落深度旅遊。

桐花祭期間，園區11、12日配合市集活動，開放至晚間8時，花期盛開期間上午8時至下午5時，開放民眾進入賞花。

賞花 吉安 花蓮

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