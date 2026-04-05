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秘克琳創辦蘭陽舞蹈團國際且在地 早年舞團榮耀返鄉英雄式遊街盛況

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘭陽舞蹈團是全球第一支在教宗御前獻藝的表演團體，前後十度訪問梵蒂岡演出及接受教宗接見，開創溫柔有力的國際外交。 圖／蘭陽青年會，蘭陽舞蹈團提供
蘭陽舞蹈團是全球第一支在教宗御前獻藝的表演團體，前後十度訪問梵蒂岡演出及接受教宗接見，開創溫柔有力的國際外交。 圖／蘭陽青年會，蘭陽舞蹈團提供

蘭陽舞蹈團創辦人秘克琳神父昨安祥辭世，他是少數天主教靈醫會未從事醫務，投入推動藝文工作者，純真善良且胸懷大志，舞團成立4年就拿下全台民族舞蹈比賽總冠軍，宜蘭榮光，團員一下火車接受英雄式歡迎遊街，盛況空前；接著神父帶領舞者到歐洲巡演，是全世界第一支在教宗面前獻藝的表演團體，開創溫柔有力的國際外交。

義大利籍的秘克琳神父往生消息傳出，讓人感到不捨，許多人感念神父帶領蘭陽舞蹈團創下無人能及紀錄，舞團成立於1966年，是台灣第一支發揚傳統民族舞蹈為宗旨的舞團，把台灣文化融入舞蹈，團員以國小到高中的女學生為主，曼妙舞姿與甜美笑容征服人心。

根據地方人士回憶，舞團很快闖出知名度，成軍4年就在全台民族舞蹈決賽勇奪首冠，當年團員返鄉一下羅東火車站，受到鄉親夾道歡迎，人潮從火車站門口蔓延到道路兩旁，迎接遊街的樂隊及車隊相當熱鬧，後來吸引很多縣內外家長把小孩送到蘭陽舞蹈團學舞，知名舞蹈家例如羅曼菲等人就在此起蒙。

接著蘭陽舞蹈團走出宜蘭，邁向國際，締造許多光榮歷史。1974年前往歐洲巡演一百多場，是全球第一支在教宗御前獻藝的表演團體，前後十度訪問梵蒂岡演出及接受教宗接見，也參加西班牙等國的世界民俗舞蹈比賽分獲第一名到第三名佳績，代表台灣成為國際相當亮眼的演出團隊。

秘克琳神父視野及遠見，協助宜蘭於1996年創辦童玩節，透過他的關係邀請很多國外民族舞團到宜蘭參與演出，而他本人更是在2012年成為國內文化資產保存獎傳承類的獲獎人，對於團員及個人都是一種實質肯定。2021年透過宜蘭縣文化局推薦，促成曲全立導拍攝這位「台灣超人」秘神父的故事，到各地做公益播放。

秘克琳神父29歲來台，91歲離世，長達62年來的人生奉獻給台灣及宜蘭，他是義大利人，雖然數度帶團前往位於義大利羅馬的梵蒂岡演出，卻未曾回去過自己的家。他經常說自己是「台灣人」，8年前內政部頒給他中華民國身分證，去年獲頒宜蘭縣榮譽縣民證，是16位榮譽縣民之一。

從事影像紀錄的黃億達說，有一次神父請他幫忙製作光碟影片，收納在台灣被訪問的影片與蘭陽青年會的介紹，想讓故鄉的家人們知道他在台灣做了哪些事情，當他進入神父的辦公室看到牆上掛著許多家鄉的相片，感到一陣揪心，「我想，神父應該是很想家」。

蘭陽舞蹈團成軍4年就在全台民族舞蹈決賽勇奪首冠，團員返鄉一下羅東火車站，受到英雄式夾道歡迎，人潮從火車站門口到道路兩旁，迎接的樂隊及遊街車隊熱鬧，盛況空前。圖／蘭陽青年會，蘭陽舞蹈團提供
蘭陽舞蹈團成軍4年就在全台民族舞蹈決賽勇奪首冠，團員返鄉一下羅東火車站，受到英雄式夾道歡迎，人潮從火車站門口到道路兩旁，迎接的樂隊及遊街車隊熱鬧，盛況空前。圖／蘭陽青年會，蘭陽舞蹈團提供

儘管多次帶團前往義大利演出，秘克琳神父卻從來沒回去過自己的家，他在辦公室及宿舍牆上掛著許多家鄉的相片，秘神父「應該是很想家」。圖／蘭陽青年會，蘭陽舞蹈團提供
儘管多次帶團前往義大利演出，秘克琳神父卻從來沒回去過自己的家，他在辦公室及宿舍牆上掛著許多家鄉的相片，秘神父「應該是很想家」。圖／蘭陽青年會，蘭陽舞蹈團提供

蘭陽舞蹈團是全球第一支於教宗御前獻藝的表演團體，前後十度訪問梵蒂岡演出及接受教宗接見，開創溫柔有力的國際外交。 圖／蘭陽青年會，蘭陽舞蹈團提供
蘭陽舞蹈團是全球第一支於教宗御前獻藝的表演團體，前後十度訪問梵蒂岡演出及接受教宗接見，開創溫柔有力的國際外交。 圖／蘭陽青年會，蘭陽舞蹈團提供

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