部落文化拚復振！台東大竹村竹筏捕魚季 成功喚回排灣青年

竹筏捕魚是台東排灣族大竹村重要傳統，因時代變遷沉寂逾廿年，近年在部落青年舉辦活動努力復振下，讓幾乎被遺忘的海洋文化記憶重返族人生活中，許多長者感動落淚。

大竹本部落位於半山腰，是典型排灣族聚落。族人早年由山林農耕轉向海洋維生，在沒動力船的年代，打造簡易竹筏迎浪出海捕魚，充滿韌性的生活方式發展成部落獨特文化。去年首辦竹筏文化捕魚季活動，引起回響，今年延續熱度，不僅吸引旅外族人返鄉，周邊部落也一同參與。

活動當天，眾人合力推一艘膠筏駛向外海，老漁民熟練地撒網、拍水，不到一小時返岸，漁網中滿是油帶魚，展現高超捕魚本領。現場也安排刮魚鱗、扛竹筏、挑漁網等技能競賽，不少年輕族人初體驗，狀況百出但笑聲連連。

老漁民林正義說，過去捕到魚，漁民會在船上高聲歡呼，通知部落迎接，族人便到海邊協助搬運，分享漁獲，剩餘再販售維生，過著「一張網養一家」的生活。張金福說，原以為竹筏捕魚文化會在他們這一代消失，沒想到青年願意接手，實在感動。

「若不及時傳承，傳統捕魚文化恐隨著長者凋零而消失。」發起人呂軒誌說，民國八○年代漁業政策改變，部落周邊的捕魚活動被整合至尚武漁港，加上八八風災後部落遷移，漁民年邁，使得技藝傳承出現斷層。因此，部落青年決定挺身而出，找回與海共生的文化記憶。