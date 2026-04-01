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兒童節野柳、和平島地質公園兒童免費入園 享山海美景多元體驗

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
北海岸野柳地質公園4日兒童節當天免費入園，園區都有規畫豐富多元的體驗內容，民眾可以享受山海美景。圖／北觀處提供
北海岸野柳地質公園4日兒童節當天免費入園，園區都有規畫豐富多元的體驗內容，民眾可以享受山海美景。圖／北觀處提供

兒童、清明節四天連假即將到來，想要帶孩子去哪裡「放電」嗎？基隆和平島地質公園4天連假只要出示官方臉書貼文，同行12歲以下兒童免票入園；北海岸野柳地質公園4日兒童節當天也免費入園，兩園區都有規畫豐富多元的體驗內容，民眾可以享受山海美景。

新北市萬里區野柳地質公園以鬼斧神工的奇岩怪石聞名國際，有豐富多樣的自然生態資源。兒童節舉辦「2026好野！童樂石光」兒童節活動，4日兒童節當天，12歲（含）以下兒童可享免費入園（民國103年4月4日〈含〉後出生者）。活動詳情，請至野柳地質公園官方網站及社群粉絲專頁查詢。

交通部觀光署北觀處代理處長吳建志表示，園區規畫豐富多元的體驗內容，包括闖關遊戲、國際童玩體驗、漂流木彩繪DIY，讓國內外孩童都能輕鬆參與。女王頭受遊客喜愛，兒童節當天，女王頭人偶、俏皮公主人偶與可愛蕈狀岩人偶會現身園區。

基隆和平島地質公園4月3至6日連假，只要家長出示官方臉書指定貼文，同行的 12 歲以下兒童（2013年4月3日後出生）通通「免票入園」，記得帶小孩健保卡。

和平島地質公園現場報名的免費定時導覽，帶領孩子走入管制區展開地質探險，午餐時光就用在地海鮮料理與咖啡輕食來療癒味蕾，午後，緊加開的「小島製皂 DIY 工作坊」，親子一起運用天然材料，發揮無限創意捏塑，並有旅行紀念品。

自由放電時間，可在幼幼水道、留夏沙灘與星光草原盡情奔跑、揮灑精力。玩累了就可漫步至公園制高點享受休閒放空的下午茶時間，品嚐外酥內軟的可愛造型雞蛋糕配上絕美海景。

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw

北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/

基隆和平島地質公園4天連假只要出示園臉書貼文，同行12歲以下兒童免票入園。圖／北觀處提供
基隆和平島地質公園4天連假只要出示園臉書貼文，同行12歲以下兒童免票入園。圖／北觀處提供

基隆和平島地質公園4天連假只要出示園區臉書貼文，同行12歲以下兒童免票入園。圖／北觀處提供
基隆和平島地質公園4天連假只要出示園區臉書貼文，同行12歲以下兒童免票入園。圖／北觀處提供

北海岸野柳地質公園4日兒童節當天免費入園，園區都有規畫豐富多元的體驗內容，民眾可以享受山海美景。圖／北觀處提供
北海岸野柳地質公園4日兒童節當天免費入園，園區都有規畫豐富多元的體驗內容，民眾可以享受山海美景。圖／北觀處提供

基隆 和平島 野柳 兒童節

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