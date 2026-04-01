提升在地醫療應對高齡化 花蓮推動吉安健康園區

因應高齡化，花蓮縣府推動「吉安鄉健康園區工程計畫」，目前進入基本設計階段，待預算審議通過後，最快五月初啟動工程採購，園區將結合智能衛生所、複合式門診中心與長照機構，未來每年預估可新增日間照顧服務五百四十人次，提升在地醫療服務量能。

縣府稱已獲核定經費一億二十一萬九千元，納入一一五年度追加減預算辦理，此案為強化基層醫療與長照服務的重要建設，未來可望改善醫療資源分布，提升整體服務品質。

計畫基地位於吉安鄉福興段七一四地號，預計興建地上四層建築，空間規畫涵蓋候診區、醫療空間、日間照顧設施及行政區域，並導入無障礙設計與智慧綠建築理念，打造安全、友善且具永續性的醫療環境，園區完工後，將設智能衛生所、複合式門診中心及長照機構，提供更完整的一站式健康服務。

縣府指出，園區發展將以「健康、社區、文化」為核心，除整合既有吉安鄉衛生所資源外，也將串連周邊公園、廣場與景點，規畫戶外運動及健康促進課程，讓健康照護融入居民日常生活，建構社區支持系統。

在服務效益方面，未來整合性健康檢查、癌症篩檢與胸部Ｘ光等服務量可望提升約二成，同時增加疫苗接種與健康促進活動參與人數，進一步提高醫療可近性。透過改善醫護人員工作環境，也有助提升留任意願。