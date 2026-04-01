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堆放大量未申報廢棄物！協和電廠再爆土壤汙染 環團喊告

聯合報／ 記者李柏澔游明煌陳儷方／連線報導
環團昨指控協和電廠大量堆放廢棄物、金屬，有毒物質恐溶出滲入土地，不排除提告究責。圖／守護外木山行動小組提供
環團昨指控協和電廠大量堆放廢棄物、金屬，有毒物質恐溶出滲入土地，不排除提告究責。圖／守護外木山行動小組提供

環保團體昨引用台電內部吹哨者提供照片，爆料協和電廠機組下方堆放大量未申報廢棄物，靜電集塵器的集塵灰直接落地並伴隨積水。環團質疑重金屬恐怕早已溶出滲入土地，痛批台電以「草率版」整治計畫掩蓋汙染，藉此推動四接開發，呼籲基隆市政府撤銷應變計畫並重罰究責，同時也不排除依法提告。

基隆市府副發言人鍾明回應，市府將責成環保局盡速釐清實際狀況，秉持「毋枉毋縱」原則落實環保監測，查有違規將依法究責。台電表示，環團照片中的廢棄物為日前檢修時產生，除部分灰渣正依廢棄物清理法規定流程處理，其餘皆已清完，且靜電集塵器下方設有混凝土鋪面及防溢堤，足以防止汙染物滲入土壤；環保局於本月廿三日會勘後，也未發現汙染情況。

協和電廠四部鍋爐機組下方遭爆堆放大量未申報廢棄物。圖／守護外木山行動小組提供
協和電廠四部鍋爐機組下方遭爆堆放大量未申報廢棄物。圖／守護外木山行動小組提供

守護外木山行動小組召集人王醒之指出，根據吹哨者提供的資料，電廠四部鍋爐機組正下方堆置大批不明廢棄物。更令人震驚的是，前年三月基隆市環保局進廠稽查時，電廠人員疑似故意誤導、帶領稽查員繞路，刻意避開汙染嚴重區域，避重就輕。

王醒之表示，過去汙染調查多集中在已除役的一、二號機組，但運轉中的三、四號機組同樣存在集塵灰落地及積水問題，這些具腐蝕性的廢棄物長期暴露於地表，重金屬滲透風險極高。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，基隆市政府應撤銷今年三月十九日核定的「土汙應變必要措施計畫」。她說，目前台電的計畫是急就章，應針對全廠進行地毯式的土壤調查，待釐清真相後重新制定整治方案，而非草率結案。

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