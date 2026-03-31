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幼教師放假不同調 蘇澳鎮長建議鄉鎮幼兒園大班併入國小附幼

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
鄉鎮市立幼兒園自從去年8月實施「大班一師」新制後，紛擾不斷，蘇澳鎮長李明哲建議，把幼兒園大班教學併入國小附幼，寒暑假一致，而且有利於學前教育銜接。記者戴永華／攝影
鄉鎮市立幼兒園自從去年8月實施「大班一師」新制後，紛擾不斷，蘇澳鎮長李明哲建議，把幼兒園大班教學併入國小附幼，寒暑假一致，而且有利於學前教育銜接。記者戴永華／攝影

教育部規定鄉鎮市立幼兒園大班至少要請一名教師，可是鄉鎮幼兒園上課11個月，與國小附幼教師上課9個月、寒暑假3個月不同。「大班一師」新制上路後問題不斷，部分教師要求比照放足寒暑假，迫使公所必須花錢找代理教師，還不見得找得到。蘇澳鎮長李明哲今天建議把幼兒園大班教學併入國小附幼。

國小附設幼兒園幾年前就都有教師編制，教育部為了讓鄉鎮市幼兒園大班的幼童進入國小能夠順利銜接，規定大班每班必須配置至少一名教師，另一人可為教保員，提升學前教育品質，達到教保合一，「大班一師」（或稱一師一保）政策去年8月實施。

蘇澳鎮長李明哲今天在縣務會議提案，國小附幼及一般教師大約有60天暑假、21天寒假，鄉鎮市立幼兒園的教學期程不同，以114學年度為例，鄉鎮市立幼兒園14天暑假、8天寒假，造成新聘的「大班一師」教師也要求休足假。

李明哲說，從今年起，教師寒假得不必到園，已經嚴重影響幼兒受教權，而且園方難覓代理教師，若由行政人員代班，其本身有行政業務無法兼顧，影響園所運作，目前鎮公所除了支付新聘的4名教師薪資外，寒暑假期間若聘用代理教師，也需再支付額外費用，造成財政負擔。

羅東鎮長吳秋齡與宜蘭市長陳美玲也相同看法，吳秋齡說，鄉鎮市立幼兒園甄試教師時，說好你到鄉鎮市幼兒園的話，就要遵守「11個月」聘期，本來都說好了，但如果反悔呢？可不可以呢？當事人認為明明一樣都拿教師證，都適用教師法，回過頭來向公所追錢的話，公所要補給這些老師。

市長陳美玲認為，政策推行過於急促，中央配套尚未完善前就強行推動，導致地方行政作業壓力大，她與羅東鎮長吳秋齡都認為，鄉鎮市立幼兒園大班若能夠併入國小附設幼兒園，除了有利於學前與國小義務教育無縫接軌，也不會有教師寒暑假及行事曆作業不同等紛擾。

縣府教育處長陳金奇表示，近期將召開各鄉鎮市立幼兒園長會議，彙整意見提報教育部，作為調整政策參考；代理縣長林茂盛說，除了向教育部反映外，另建議參照勞基法勞雇專案協商精神，爭取幼兒園雇主與教師針對個案協商溝通，增加作業彈性。

鄉鎮市立幼兒園自從去年8月實施「大班一師」新制後，紛擾不斷，蘇澳鎮長李明哲建議，把幼兒園大班教學併入國小附幼，寒暑假一致，而且有利於學前教育銜接。圖／市公所提供
鄉鎮市立幼兒園自從去年8月實施「大班一師」新制後，紛擾不斷，蘇澳鎮長李明哲建議，把幼兒園大班教學併入國小附幼，寒暑假一致，而且有利於學前教育銜接。圖／市公所提供

教育 代理教師 教育部

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