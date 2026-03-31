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跑步大啖阿宗芋冰！頭城鎮公所合辦世界海洋日路跑 推最強美食補給

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
為展現頭城人的熱情好客，鎮公所配合提供的路跑補給不馬虎，賽道補給站轉化為美食饗宴，提供遠近馳名的阿宗芋冰及多款在地精選茶點，充滿「宜蘭味」補給。圖／鎮公所提供
為展現頭城人的熱情好客，鎮公所配合提供的路跑補給不馬虎，賽道補給站轉化為美食饗宴，提供遠近馳名的阿宗芋冰及多款在地精選茶點，充滿「宜蘭味」補給。圖／鎮公所提供

響應世界海洋日，宜蘭頭城鎮公所與國際知名品牌國家地理雜誌強強聯手，6月14日在頭城大武路舉辦「2026國家地理雜誌世界海洋日路跑」。這場賽事最受矚目亮點之一，鎮公所今天宣布「最強在地美食補給站」，邀請全台跑友在揮汗之餘，品嘗在地名店「阿宗芋冰」及各式美食小吃。

賽事報名到4月15日，不僅是一場運動競賽，更是頭城展現海洋文化與環境保護的國際舞台，以「解開海廢枷鎖，還給大海自由」為活動核心，特別選定海洋中的溫柔巨人—鬼蝠魟（Manta Ray）作為視覺圖騰。

主辦單位表示，鬼蝠魟雙翼展開可達7至9公尺，體型龐大卻性格溫和。賽事紀念品將這份優雅姿態融入設計，象徵跑者與溫柔巨人一同穿梭在蔚藍大海中，透過國家地理雜誌的全球媒體影響力，喚起大眾對塑膠汙染及海廢問題的重視，將頭城打造成「綠色賽事」品質標竿。

為展現頭城人的熱情好客，鎮長蔡文益今天強調，路跑補給絕不馬虎，除了基礎的飲水與運動飲料，賽道補給站將轉化為「美食饗宴」，提供遠近馳名的阿宗芋冰及多款在地精選茶點，充滿「宜蘭味」補給，還有10幾個美食商攤，預計將吸引超過8000名選手齊聚，帶動在地旅宿與餐飲觀光產值。

賽事規劃3大組別：3.5公里個人樂跑組適合新手與休閒運動愛好者；3.5公里親子家庭組鼓勵家長帶領孩童從小培養環境保護意識；11公里個人挑戰組專為想在蘭陽平原海岸線挑戰自我的跑者設計，滿足不同族群需求。

活動6月14日上午5時在頭城鎮大武路的煙火節會場登場，即日起報名至4月15日。蔡文益鎮長邀請全國民眾相約頭城「跑出健康、守護海洋」，體驗這場連結國際與在地的精彩路跑。詳情可至官方網站查詢https://www.natgeomedia.com/event/2026/tw_wodrun2026/index.html或洽頭城鎮公所觀光所。

「2026國家地理雜誌世界海洋日路跑」參賽者，可獲贈的紀念跑衣及頭巾等。圖／鎮公所提供
「2026國家地理雜誌世界海洋日路跑」參賽者，可獲贈的紀念跑衣及頭巾等。圖／鎮公所提供

賽事規劃3.5公里個人樂跑組、3.5公里親子家庭組、11公里個人挑戰組，滿足不同族群需求。圖／鎮公所提供
賽事規劃3.5公里個人樂跑組、3.5公里親子家庭組、11公里個人挑戰組，滿足不同族群需求。圖／鎮公所提供

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