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台東廚餘回收再利用中心 10月前將啟用

中央社／ 台東縣31日電

台東縣廚餘回收再利用中心經過7年的籌備與努力，縣府宣布將於今年10月前正式啟用。台東縣長饒慶鈴宣示，這是台東資源循環與永續環境治理上的重要里程碑。

台東廚餘回收再利用中心硬體建設早已完成，但遲遲沒有啟用。

饒慶鈴今天率領縣府團隊與地方人士在廠房種下象徵希望與循環的原生樹種茄苳樹苗，宣示廚餘廠邁入全新階段，是台東在資源循環與永續環境治理上的重要里程碑，象徵資源循環、永續發展生生不息的願景，也為未來廚餘再利用工作揭開新頁。

饒慶鈴致詞時表示，廚餘回收再利用中心的推動對台東環境治理具有關鍵意義，原本統包工程廠商因設備未符合台東縣政府的效能需求，團隊歷經7年時間整合規劃與排除困難，終於將在今年邁入新階段，具處理台北市、新北市廚餘經驗的廠商，今天起開始設備建置，預計10月前啟用營運。

她說，台東市、卑南鄉及太麻里鄉每日廚餘量約5噸，未來廚餘中心每天處理量可達8噸；在正式營運前的過渡時期，加上禁廚餘養豬政策，目前台東縣的確有部分廚餘進入焚化廠，但是正式營運後，廚餘就不須再外運處理或焚化，而是能落實「在地產生、在地處理、在地循環」的環保核心目標。

台東縣政府環保局表示，廠商將特別強化處理效能與運作穩定性，並導入「高效堆肥」處理技術，不僅可有效降低作業過程中的異味問題，也能縮短處理時間，穩定產出品質良好的有機肥料，亦將逐步規劃作為推廣循環經濟與環境保護理念的重要示範場域，共同守護台東清新純淨的「台東藍」。

環保局表示，廚餘中心啟用後，廢棄物從傳統處理模式逐步轉向資源再生與循環利用的治理思維，未來廚餘可轉化為有機堆肥，將資源回歸土地、支持農業發展，展現台東兼顧環境保護與地方永續的施政方向。

環保局呼籲，資源循環的落實需要全民共同參與，日常生活中落實廚餘分類，並在回收前先行瀝除多餘水分，不僅能減輕後端處理負擔，也有助於提升堆肥品質與再利用效益。透過政府與民眾攜手合作，讓資源循環成為生活的一部分，共同打造更永續宜居的環境。

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