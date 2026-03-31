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太魯閣震後2周年 印象砂卡礑攝影展寄重生希望

中央社／ 花蓮縣31日電
0403強震嚴重衝擊太魯閣國家公園的峽谷地貌，震後2週年，太魯閣國家公園管理處策劃「印象砂卡礑」攝影展，將於4月2日在太魯閣遊客中心特展室開展。圖為攝影作品。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社
0403強震嚴重衝擊太魯閣國家公園的峽谷地貌，震後2週年，太魯閣國家公園管理處策劃「印象砂卡礑」攝影展，將於4月2日在太魯閣遊客中心特展室開展。圖為攝影作品。（太魯閣國家公園管理處提供）中央社

太魯閣國家公園的峽谷地貌因0403強震遭受嚴重衝擊，砂卡礑步道更在崩毀後受颱風豪雨侵蝕，短期難以恢復昔日壯麗景象；震後2周年，太管處特別策劃攝影展，4月2日起開展。

被譽為世界級美景的「砂卡礑步道」，名稱起源於300多年前，太魯閣族先民發現形似臼齒的石頭，太魯閣語「Skadang」意為「臼齒」；曾因地勢險要被稱為「神祕谷」，直到修築發電設施鑿出步道後，世人才得以親近這片由大理石褶皺與清澈深潭構築的絕美山谷。

太魯閣國家公園管理處今天發布訊息表示，為凝聚對這片土地的情感與祝福，特別策劃「印象砂卡礑」攝影展，展出地點在太魯閣遊客中心特展室，邀請大眾透過影像再次感受這片山谷的靜謐之美。

展覽集結攝影師游登良無償提供的100幅珍貴作品，他曾任職於太魯閣國家公園，多年來行走於峽谷與溪畔之間，退休後更幾乎天天走訪砂卡礑。他將攝影視為一種「修行」，致力於拍出石頭的生命與表情。

游登良回憶，他最愛在清晨獨行於步道，與食蟹獴、山羊、黃喉貂等山林生靈對望，感受心跳加速的悸動。在他的鏡頭下，砂卡礑展現靈動姿態，無論是清晨斜射入谷的黃金倒影、雨霧中色彩柔美的濡濕岩石，或是颱風過後洗盡鉛華、水與石關係簡潔純粹的奇幻景象，皆深具意境。

太管處長劉守禮表示，砂卡礑步道融合青山、峽谷、水石之美與豐富生態，曾是國內外旅人造訪太魯閣的必遊之地。雖然地震讓砂卡礑步道暫時無法開放，但透過這100幅精選影像，希望能藉砂卡礑過往的景觀、水石、藝術與生態之美，寄託重生的希望。

太魯閣國家公園 花蓮 攝影

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