捕獲台東第1尾黑鮪魚 縣府補助20萬獎金

為提升漁民捕魚熱情，台東縣政府推出獎勵，從4月7日起捕獲台東第1尾黑鮪魚，可獲得獎金新台幣20萬元，詳情可洽新港區漁會。

台東縣政府農業處漁業畜產科長陳登裕今天告訴中央社記者，延續去年「捕獲台東第1尾黑鮪魚」獎金活動的熱烈迴響，今年度擴大辦理，預計自4月7日起配合新港黑鮪魚季正式展開。

今年除維持「第1尾黑鮪魚」20萬元獎金外，特別增設第2名及第3名獎項，分別提供3萬元與2萬元獎金，藉此提升活動競爭性與參與度。此項獎勵措施希望提高出海捕撈黑鮪魚的意願與動力，有興趣的漁民可洽新港區漁會。

台東縣農業處表示，過去這類捕獲第1尾黑鮪魚高額獎金活動僅在外縣市舉行，去年度台東縣首度推出高額獎金即獲廣大迴響，今年由台東縣政府與新港區漁會共同辦理。

農業處表示，活動參賽資格包括漁船須設籍台東縣，具中央主管機關核准的黑鮪魚捕撈資格；須於台灣沿近海捕獲太平洋黑鮪魚，經拍賣時由專家鑑定確認；魚體重量須達175公斤（含）以上，且起鉤時為活魚；捕獲後須立即繫掛標籤，並通報綠島漁業通訊電台，且為最先航抵新港漁港者。

農業處表示，此活動已成功為地方漁業注入新動能，不僅提升漁民士氣及捕魚熱情，也帶動新港漁港能見度與產業活絡，促進漁民間的交流與合作，並加強漁業資源管理與保護，確保捕撈活動能在可持續的範圍內進行。