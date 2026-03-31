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環團爆料基隆協和電廠堆大量廢棄物 台電：環保局會勘未發現土汙

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
環團接獲爆料協和堆積大量廢棄物，市府回應：如查有違規將依法究責。圖／守護外木山行動小組提供
環團接獲爆料協和堆積大量廢棄物，市府回應：如查有違規將依法究責。圖／守護外木山行動小組提供

基隆市政府3月19日核定協和電廠「土壤汙染應變必要措施計畫」，守護外木山行動小組今指計畫核定後，吹哨者爆料，4部鍋爐機組下方大量堆放廢棄物。台電說明，廢棄物為日前檢修時情況，除部分灰渣後續將依廢清法處理外，其餘廢棄物皆清除完畢；環保局23日會勘並未發現土汙情況，台電將持續配合環保局進行相關改善作業。

基隆市政府3月19日核定協和電廠「土壤汙染應變必要措施計畫」，限12個月內完成，守護外木山行動小組及台灣蠻野心足生態協會今聲明指出，吹哨者爆料，4部鍋爐機組正下方大量堆放未申報之廢棄物，且3、4號機組靜電集塵器灰斗正下方集塵灰直接落地且有積水，顯已溶出重金屬滲入土地，要求市府嚴查，環團不排除提告究責。

針對環團質疑，台電下午回應說明，環團所指堆放廢棄物為日前檢修時情況，除部分灰渣後續將依廢清法處理外，其餘廢棄物皆已清除完畢。

台電表示，協和電廠機組靜電集塵器下方有鋪設混凝土鋪面，並設有防溢堤等措施防止土壤污染，基隆市府環保局23日至電廠查核，現場會勘後並未發現土汙情況，台電將持續配合環保局進行相關改善作業。

市府副發言人鍾明先前已回應說，市府高度重視，也已掌握相關訊息，並將責成環保局儘速釐清實際狀況。市府強調，將秉持「毋枉毋縱」原則，落實該地環境保護；後續如查有違規，將依法究責，並持續向社會說明相關進度。

環團接獲爆料協和堆積大量廢棄物，市府回應：如查有違規將依法究責。圖／守護外木山行動小組提供
環團接獲爆料協和堆積大量廢棄物，市府回應：如查有違規將依法究責。圖／守護外木山行動小組提供

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